Son Mühür - İzmir yeni haftaya sıcak ve parçalı bulutlu bir havayla başlangıç yapıyor. Günün ilk saatlerinde 18 derece seviyelerinde seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerine doğru belirgin bir şekilde artarak kent genelinde 30 dereceye kadar yükselecek. Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın ise 31 dereceyi bulması öngörülüyor.

O ilçeler için 35 derece uyarısı

İlçe bazlı tahminlere göre kentin iç kesimlerinde kavurucu sıcaklar etkisini gösterecek. Ödemiş, Tire ve Beydağ ilçelerinde günün en yüksek sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların özellikle dik gelen güneş ışınları nedeniyle öğle saatlerinde tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Nem düşüyor, rüzgar hızlanıyor

Güne sabah saatlerinde yüzde 84 gibi yüksek bir oranla başlayan nem seviyesi, öğle saatlerinde havanın ısınmasıyla birlikte yüzde 49 seviyelerine kadar gerileyecek. Gün içerisinde saatte 9 ile 15 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarın ise zaman zaman sertleşerek hızını saatte 29 kilometreye kadar çıkaracağı tahmin ediliyor.

İzmir ilçelerinde son durum 21 Eylül 2026

Aliağa: Parçalı bulutlu, 30°C

Balçova: Parçalı bulutlu, 30°C

Bayındır: Parçalı bulutlu, 33°C

Bayraklı: Parçalı bulutlu, 32°C

Bergama: Parçalı bulutlu, 32°C

Beydağ: Parçalı bulutlu, 35°C

Bornova: Parçalı bulutlu, 32°C

Buca: Parçalı bulutlu, 31°C

Çeşme: Parçalı bulutlu, 27°C

Çiğli: Parçalı bulutlu, 30°C

Dikili: Parçalı bulutlu, 29°C

Foça: Parçalı bulutlu, 28°C

Gaziemir: Parçalı bulutlu, 30°C

Güzelbahçe: Parçalı bulutlu, 28°C

Karabağlar: Parçalı bulutlu, 29°C

Karaburun: Parçalı bulutlu, 29°C

Karşıyaka: Parçalı bulutlu, 32°C

Kemalpaşa: Parçalı bulutlu, 30°C

Kınık: Parçalı bulutlu, 32°C

Kiraz: Parçalı bulutlu, 33°C

Menderes: Parçalı bulutlu, 31°C

Menemen: Parçalı bulutlu, 31°C

Narlıdere: Parçalı bulutlu, 28°C

Ödemiş: Parçalı bulutlu, 35°C

Seferihisar: Parçalı bulutlu, 29°C

Selçuk: Parçalı bulutlu, 30°C

Tire: Parçalı bulutlu, 35°C

Torbalı: Parçalı bulutlu, 32°C

Urla: Parçalı bulutlu, 27°C