Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıldaki askeri ve diplomatik tarihi, içinde sıra dışı biyografiler barındırır. Bu biyografilerin en dikkat çekici olanlarından birisi, Prusya Krallığı'nda doğup Osmanlı ordu kademelerinde Mareşallik rütbesine kadar yükselen Müşir Mehmed Ali Paşa’nın yaşam öyküsüdür.

Asıl adı Ludwig Karl Friedrich Detroit olan bu tarihsel kişilik, yalnızca cephelerdeki zaferleri ve diplomatik temsil yeteneğiyle değil, aynı zamanda Türk edebiyatı ile siyasetine damga vurmuş isimlerin yetiştiği köklü bir soyağacının temellerini atmasıyla da bilinir.

Ludwig Karl Friedrich Detroit, 18 Kasım 1827 tarihinde Prusya Krallığı sınırları içerisinde yer alan Magdeburg şehrinde dünyaya geldi. Ailesi, 16. ve 17. yüzyıllarda dinsel baskılardan kaçarak Fransa'dan Prusya'ya göç etmiş Protestan Huguenot soyuna dayanıyordu. Küçük yaşta anne ve babasını kaybetmesi üzerine kız kardeşi Rosalie ile birlikte Magdeburg yetimhanesine yerleştirildi; ardından bir tüccarın yanında çıraklık yapmaya başladı.

Ancak yaşadığı hayattan memnun olmayan Karl Detroit, 12 ile 15 yaşları arasında yetimhaneden ve çalıştığı işten kaçarak Hamburg Limanı’nda bir ticaret gemisine miço olarak girdi. Uzun süren bir yolculuğun ardından gemi İstanbul Boğazı’na ulaştığında, genç Karl radikal bir karar vererek Kız Kulesi yakınlarında denize atladı ve karaya çıkarak Osmanlı Devleti’ne sığındı.

İstanbul’da yakalanan bu genç sığınmacı, dönemin Hariciye Nazırı Mehmed Emin Ali Paşa ile Çerkez Hafız Paşa’nın dikkatini çekti ve onların koruması altına alındı. İslamiyet’i kabul ederek Mehmed Ali adını alan Karl Detroit için Osmanlı Devleti’nde yeni bir hayat başladı.

Mehmed Emin Ali Paşa’nın desteğiyle 1846 yılında Harbiye'ye kaydolan Mehmed Ali, yetenekleri ve disiplini sayesinde 1853 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Okuldan mezun olduğu yıl başlayan Kırım Savaşı, onun askeri dehasını kanıtlaması için ilk büyük fırsat oldu. Serasker Ömer Lutfi Paşa’nın yaveri olarak görev yapan Mehmed Ali; Oltenița, Silistre, Bükreş, Sivastopol ve Kars Kalesi’nin savunulması gibi kritik muharebelerde önemli başarılar gösterdi.

Kırım Savaşı’nın ardından Karadağ, Hersek ve Girit isyanlarının bastırılmasında aktif rol oynadı. Gösterdiği başarılar neticesinde rütbesi hızla yükseltilerek 1865’te Tuğgeneral ve ardından Korgeneral unvanlarını kazandı.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) başladığında Osmanlı ordusunun sevk ve idaresinde ciddi krizler yaşanıyordu. Sultan II. Abdülhamid, Karadağ sınırında başarılı işler yapan Mehmed Ali Paşa’yı bizzat İstanbul’a çağırarak kabul etti; kendisine nişan, at ve kılıç hediye ederek rütbesini Mareşallik seviyesine çıkardı ve Tuna Cephesi Başkomutanı olarak görevlendirdi.

Tuna Cephesi’nde Lom Nehir hattında zorlu mücadeleler veren Mehmed Ali Paşa, Kaçılova Muharebesi’nde zafer kazanarak Rusçuk üzerindeki Rus kuşatmasını kaldırmayı başardı. Ancak ordunun diğer kademelerindeki komutanlarla yaşanan uyuşmazlıklar ve stratejik zorluklar nedeniyle görevden alındı.

Savaşın Osmanlı mağlubiyetiyle sonuçlanmasının ardından, Temmuz 1878’de toplanan Berlin Kongresi’nde Osmanlı Devleti’ni temsil edecek heyette yer aldı. Aleksandros Karatodori Paşa ve Sadullah Paşa ile birlikte baş temsilci olarak kongreye katılan Mehmed Ali Paşa; akıcı Almanca ve Fransızca konuşması, diplomasideki becerikliliği sebebiyle Avrupalı devlet adamlarının, özellikle de Almanya Şansölyesi Otto von Bismarck’ın ilgisini çekti. Kongre sebebiyle doğduğu ve çocukluğunun geçtiği şehir Magdeburg’u ziyaret etme imkanı da buldu.

Berlin Kongresi’nin sona ermesinin ardından Mehmed Ali Paşa’ya son derece hassas ve tehlikeli bir görev verildi. Kongre kararları uyarınca Karadağ ve Sırbistan’a bırakılan Osmanlı topraklarının sınırlarını çizmek ve bölgedeki Müslüman halk ile Prizren Birliği üyelerini yatıştırmak amacıyla Kosova’ya gönderildi.

Ancak antlaşma şartlarına ve toprak kayıplarına şiddetle tepki gösteren yerel halk ve Arnavut milisler, Paşa’yı işgalci kararların uygulayıcısı olarak gördü. Kosova’nın Yakova kasabasında kaldığı Abdullah Paşa kulesi binlerce silahlı isyancı tarafından kuşatıldı. İki gün süren çatışmaların ve direnişin ardından 7-8 Eylül 1878 tarihinde kaldığı konak ateşe verildi ve Mehmed Ali Paşa linç edilerek trajik bir şekilde şehit edildi.

Müşir Mehmed Ali Paşa’nın Dağıstan kökenli eşinden dördü kız olmak üzere evlatları dünyaya gelmişti: Hayriye, Leyla, Adviye ve Zekiye Hanım. Mehmed Ali Paşa’nın bu kızlarından türeyen soy hatları, Türk askerî, siyasi ve edebî hayatında adeta birer abide olan şahsiyetler yetiştirmiştir.

Bu soy ağacının en köklü ve dünyaca tanınan kollarından biri Leyla Hanım üzerinden uzanır: Mehmed Ali Paşa’nın kızı Leyla Hanım, Osmanlı paşalarından Hasan Enver Paşa ile evlendi. Leyla Hanım ve Hasan Enver Paşa’nın evliliğinden, Türk resim sanatının ilk kadın ressamlarından biri olan Ayşe Celile Hanım (Celile Hikmet) dünyaya geldi. Celile Hanım ile Hikmet Bey’in evliliğinden ise Türk şiirinin ve dünya edebiyatının önemli ismi Nâzım Hikmet Ran doğdu.

12 yaşında Magdeburg’dan kaçarak Kız Kulesi’ne sığınan Prusyalı yetim Karl Detroit, yalnızca Osmanlı İmparatorluğu’nun bir Mareşali olmakla kalmamış; modern Türk şiirinin kurucularından Nazım Hikmet’in anne tarafından büyük dedesi olmuştur.

Mehmed Ali Paşa’nın geniş soy ağacı; kızı Zekiye Hanım’ın oğlu Millî Mücadele kahramanı ve Atatürk’ün yakın silah arkadaşı Ali Fuat Cebesoy; Hayriye Hanım’ın torunu Türkiye İşçi Partisi kurucusu ve siyasetçi Mehmet Ali Aybar; Garip akımının usta şairi Oktay Rıfat Horozcu’ya kadar gitmektedir.

Magdeburg yetimhanesinden Yakova'daki kanlı çatışmaya kadar uzanan bu hayat öyküsünün sahibi, Türk edebiyat ve siyasi tarihinde de önemli izler bırakılmasına da vesile olmuştur.