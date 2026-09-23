Bugün İzmir efsane başkanlarından birine daha veda ediyor.

Ben başkanlığını yaşım gereği göremedim ama İzmir'de kulaktan kulağa yaptığı başarılar anlatılır.

1984 yılında ANAP'ın girdiği ilk yerel seçimlerde başkanlığı kazanmış. Beş yıl İzmir için önemli projelere imza attıktan sonra ikinci dönem için girdiği seçimlerde koltuğu, Yüksel Çakmur'a devrediyor.

1994 yılında bu kez Doğru Yol Partisi ile seçime katılıyor. Bu kez Çakmur'u geçip bir kere daha İzmir'in Başkanı oluyor.

Tansaş, Metro, Büyük Kanal Projesi, İnciraltı düzenlemesi, Kordon, birçok kişiyi ev sahibi yaptığı EVKA gibi İzmir için çok önemli projeler onun döneminin eseri... Sahil yolunu birleştirecek otoban projesi vardı. Başkanlık süresi yetmedi. 1999 yılında koltuğu devrettiği Ahmet Piriştina projeyi iptal etti. O gördüğümüz viyadük ayakları o dönemden kalma... Şimdi sonsuzlukta iki büyük başkan buluşacak...

İki farklı dönemde toplam 10 yıl başkanlık yaptı. Çok sevildi. Çok eleştirildi. Hiç küsmedi. Eleştirenlere saygı duydu. Herkesle konuştu. El verdi...

2007 yılında Demokrat Parti milletvekili adayı oluyor. Enerjisi süper... İzmir'in ikinci bölgesinde dokunmadığı el yok. Özellikle tarım ile ilgili projelerini anlatıyor. Çiftçinin yanında olacağını vurguluyor.

İzmir milletvekilleri de güçlü isimlerden oluşuyor. Işılay Saygın, Necip Kalkan, Aysel Öztezel, Fatih Dalan, Emin Dinleten, Cevat Kırkpınar gibi İzmir'in sevdiği isimler var. Burhan Özfatura İzmir ikinci bölge birinci sıra adayı... Kesin Ankara'ya gidecek gözüyle bakılıyor.

22 Temmuz 2007 günü yapılan seçimlerde sonucunda DP dördüncü parti ama baraj altı kalıyor. Özfatura'nın Ankara'da, İzmir'i temsil etme hayali sona eriyor.

İzmir'in her noktasında imzası bulunan Burhan Özfatura'yı anlatmak kolay değil. Kısaca insan demek yeterli... Herkesi seven ve saygı gösteren bir kişi...

Siyaset hayatından çekilince, İzmir'de bir bilen olarak görülüyor. Her konuda fikir alınıyor. Yardımsever... Anadolu Otizm Vakfı kurucularından...

İzmir hayırsever, insan sever, iyi bir önderini kaybetti. Mekanı cennet olsun. İzmir'in başı sağ olsun.

Bugün, Balçova Uğur Cami öğle namazı sonrası, Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'na defnedilecek. Onu sonsuzluğa uğurlayacağız...