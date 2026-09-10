9 Eylül, sıradan bir gün değildir. 9 Eylül, İzmir’in kurtuluşundan çok daha büyük bir anlam taşır. Bir milletin yeniden ayağa kalktığı, bağımsızlığını ve onurunu dünyaya ilan ettiği şanlı bir gündür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen Büyük Taarruz’un ardından Türk ordusu İzmir’e girmiş, işgal sona ermiş ve İzmir yeniden Türk milletinin olmuştur.

Atatürk’ün Büyük Taarruz sırasında söylediği “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emri, bu büyük yürüyüşün sembollerinden biri olmuştur.

İzmir’e yaklaşırken Belkahve’den şehre bakan Mustafa Kemal’in, İzmir’e duyduğu hayranlığı ve şehrin kurtuluşuna ilişkin duygularını düşünmek bile 9 Eylül’ün anlamını kavramaya yeter.

Fakat 9 Eylül’ü anlatırken yalnızca zaferi değil, o zaferin hangi şartlarda kazanıldığını da anlatmak zorundayız.

Yakılan binalar, geride bırakılan acılar, işgalin izleri ve büyük fedakârlıklar unutulmamalıdır.

Çünkü bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklar bize kolay verilmedi.

Ve 9 Eylül denildiğinde akıllara gelen en anlamlı görüntülerden biri de şudur:

İzmir’e giren Mustafa Kemal Paşa’nın önüne serilen Yunan bayrağına basmaması…

Çünkü o, “Bir milletin şerefi çiğnenemez.” anlayışını temsil eden bir liderdi.

İşte asalet budur.

İşte devlet adamlığı budur.

İşte zaferin büyüklüğü budur.

Bugün bize düşen görev ise sadece 9 Eylül’ü kutlamak değil; 9 Eylül’ün nasıl kazanıldığını, hangi bedellerin ödendiğini ve bağımsızlığın ne anlama geldiğini yeni nesillere anlatmaktır.

Çünkü tarihini bilmeyen bir nesil, sahip olduğu değerlerin kıymetini de bilemez.

9 Eylül’ü magazinleştirmeden, siyasete kurban etmeden, yalnızca bir tören günü olarak görmeden anlatmalıyız.

Çocuklarımıza ve gençlerimize şunu söylemeliyiz:

Bu topraklar bize miras değil, emanet.

Bu bayrak bize kolay verilmedi.

Bu bağımsızlık büyük bedeller ödenerek kazanıldı.

9 Eylül, İzmir’in kurtuluşudur.

Ama aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet iradesinin zaferidir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun.

Ne mutlu Türküm diyene!