Son Mühür- Borsa İstanbul'da 'Kara Çarşamba' olarak adlandırılan sert düşüş sonrası SPK, SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy’e ait fonların tasfiye edileceğini ve bu şirketlere ait 130 fonda alım satımın durdurulacağını açıklamıştı.

Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili yol haritasını açıklayan SPK, TEFAS üzerinden daha önce verilmiş ancak gerçekleştirilememiş iade talimatlarından doğan borçların öncelikle ödeneceğini duyurdu.



Yeni gözaltılar var...



Soruşturmalar kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkın, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkın, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.



Manipülasyon ile şişirilmiş...



Sermaye piyasalarında yaşanan depremin büyüklüğüne dikkat çeken Marmara Capital Fon yöneticisi ve 'Para batırma sanatı' kitabının yazarı Haydar Acun,

''511 bin yatırımcının yaklaşık 24,5 milyar dolar parası tasfiye fonlarında yakalanmış durumda'' bilgisini paylaştı.

''Bu rakamın yaklaşık 20 milyar doları doğrudan ya da dolaylı olarak (para piyasası ters repo teminatı üzerinden) manipülasyon ile değeri şişirilmiş 15-20 hissede'' hatırlatmasında bulunan Acun,

''Bu hisselerin piyasada 3 ay içinde (eğer alıcı bulunursa) satılması durumunda defter değeri üzerinden kaba bir hesaplama ile yüzde 5 ila yüzde 10’unun nakte çevrilme ihtimali bulunmakta.

Yani manipülasyonla şişirilmiş hisselere yatırılan “kağıt üzerindeki” 20 milyar doların yaklaşık 1-2 milyar doları borsadan satış yapılarak (özel bir alıcı olmadığı takdirde) kurtarılabilir'' değerlendirmesinde bulundu.

Dağıtımda hakkaniyete dikkat...



Kimi hisselerle ilgili neden ''kağıt üstünde'' tanımını kullandığına açıklık getiren Acun,

''Bu 20 milyar dolarlık fon büyüklüğüne “kağıt üzerinde” dememin sebebi bu rakamın bir kısmının “fiktif değerlenme” sebebiyle oluşmuş olması.

Fon tasfiyesi sırasında yatırımcı bazında orjinal yatırılan para miktarları net olarak hesaplanmalı ve dağıtım sırasında hakkaniyet açısından dikkate alınmalıdır.

Yatırımcıların orjinal yatırdıkları paraların kaybının sadece borsadaki hisselerin (ve bu sırada parasal değerlenmeden gelen karın) satışından gelen para ile karşılanması yaşanan mağduriyetin boyutu düşünüldüğünde oldukça yetersiz kalacaktır'' hatırlatmasında bulundu.



Hepsi o bedeli ödemeli...



''Madoff hadisesinde olduğu gibi fon tasfiyelerinden ayrı olarak özel bir “yeddiemin hesabı”oluşturulup bu manipülasyon ve ponzi sisteminde rolü bulunan şahısların, fon yönetim şirketlerinin ve bilerek ve isteyerek manipülasyonun parçası olup bundan menfaat elde eden borsa şirketlerinin başta sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri olmak üzere sorumluluğu bulunan herkesin malvarlığıyla bedel ödemesi sağlanmalıdır'' diyen Haydar Acun,

''Hukuki cezaların haricinde ibreti alem olması açısından bu işlere bulaştığı ispat edilen lisanslı personelin ve sözde yatırımcıların mümkünse ömürboyu sermaye piyasalarından men edilmesi, bu işlere bulaşmış ve ceza almış portföy şirketi ve aracı kurumların faaliyet izninin iptal edilmesi, borsa şirketlerinin ise gerekirse kottan atılması değerlendirilmelidir'' mesajı verdi.

