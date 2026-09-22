Türkiye Sinema Festivali, beyazperde tutkunlarını salonlara çekmek ve ortak film izleme geleneğini yaşatmak amacıyla 75 ilde eş zamanlı olarak seyirciyle buluşuyor. Atlas 1948 Sineması'nda tanıtılan program, sinema sektörünün temsilcilerini ve oyuncuları aynı heyecanda bir araya getirdi.

Salonlarda geri sayım başladı. Hafta sonu boyunca binlerce sinemasever patlamış mısır eşliğinde dev perdelerin karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Türkiye Sinema Festivali bilet fiyatları ne kadar?

Türkiye Sinema Festivali boyunca tüm seanslarda sinema biletleri tek fiyat olarak 90 TL üzerinden satışa sunuluyor. Katılımcı salonlarda gösterilen tüm yerli ve yabancı yapımlar için uygulanan bu sabit ücret, sinemaseverlerin dilediği filmi uygun bütçeyle izlemesine kapı aralıyor.

Gençler için çifte fırsat doğdu. GNÇ kampanyası sayesinde bir bilet alan gençlere ikincisi hediye ediliyor ve kişi başı maliyet 45 TL seviyesine iniyor.

Festival takvimi ve gösterim salonları

Büyük festival 26 ve 27 Eylül 2026 tarihlerinde hafta sonu boyunca iki gün sürecek. Türkiye genelinde yaklaşık 1500 salonda gerçekleşecek gösterimlerde seyirciler diledikleri seansı seçerek beyazperdenin büyüsüne ortak olacak.

Etkinlik Bilgisi Festival Detayları Festival Tarihi 26 - 27 Eylül 2026 Bilet Fiyatı 90 TL Sabit Ücret Genç Kampanyası 1 Alana 1 Bedava (Kişi Başı 45 TL) Kapsam 75 İl ve Yaklaşık 1500 Salon Film Sayısı 17 Yerli ve Yabancı Yapım Destekleyen Kurum Sinema Genel Müdürlüğü

Seyircilerin gitmeden önce salon listelerini kontrol etmesi gerekiyor. Her işletmenin seans takvimi farklılık gösterebildiği için biletlerin erkenden alınması tavsiye ediliyor.

Gösterime girecek filmler ve bilet kampanyası

Festival seçkisinde gişe başarısı yakalamış 17 yerli ve yabancı yapım seyirciyle buluşuyor. Listede yer alan Odyssey, Spider-Man ve Avengers: Endgame gibi dev yapımlar iki gün boyunca beyazperdede dönüyor.

Bilet satışları internet portalları ve salon gişelerinden başladı. Farklı türlerdeki yapımları uygun fiyatla izlemek isteyen sinemaseverler salonları doldurmaya hazırlanıyor.