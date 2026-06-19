O, İzmir'in aklınıza gelen tüm sorunlarında çözüme ulaşmak için yol arayan ilk kişiydi. Protesto etmek gerekirse organize etti. Eylemse en öndeydi. Hiçbir şey onu doğru bildiği işten saptıramazdı. Özgürlüğün, hakkın, hukukun sınırını en iyi bilendi. İş zamanı işini en iyi yapan, eğlence zamanı eğlenmesini bilen... Hele bir de türkü söylerse keyifler dört köşe...

Belki İzmir'de doğmamıştı ama İzmir'de okumuş, İzmir'de duymuştur. İzmir'i bir İzmirliden daha çok seven bir İzmirliydi. Rizeli genlerini koruyan Karadeniz'in mert, sözünün eri delikanlısı... Karadeniz'den Ege'ye sıcak bir rüzgar...

O yaşadığı şehir dışında insanları, hayvanları, doğayı severdi. Bir gemi denizimizi mi kirletiyor? Ağaçlarımız bir madem ocağına kurban mı gidiyor? Bir kadın sokakta tacize, şiddete mi uğruyor? Sokak hayvanları yok edilmeye mi çalışılıyor? Hemen yapılması gerekeni yapardı. Önce hukuki yollarla sonra kamuoyunu arkasına alan eylemlerle...

Çocukları çok severdi. Gençlerle buluşmayı da... Geleceğimiz onlardı. Onları iyi eğitip, topluma kazandırmak gerekiyordu.

Gözleri ile gülümseyen bir yapısı vardı. Hep içten, hep insancıl... Çok sinirlense bile kalp kırmazdı. Genç meslektaşlarına yol göstericiydi.

İzmir dün akşam bir ağabeyini kaybetti. Önceki dönem İzmir Başkanı Tunç Soyer'in avukatıydı. Önceki dönem Baro Başkanıydı. İki dönem Baroya liderlik etti. Herkesin hakkını korudu.

Hiçbir şey doğru bildiğinden geri çeviremedi. Biber gazı da yedi. Tomanım serin suyu ile yıkandı. Göz altına alındı. Ağır cezada yargılandı. Ama dönmedi yolundan... Hep öncü oldu. Halkını zulümden korudu.

İsimler çok önemlidir. Kimliği belirler Özkan Yücel lider doğdu.Üstün soyunu yükseltmek için mücadele etti. Çok sevildi. Ama kuyruğuna bastıkları da engel olmaya çalıştı, tuzaklar kurdu, nefret etti... Yılmadı. Doğrunun yanında oldu.

Dün, Sonsuzluğa yürüdü. Her zaman kalbimizde yaşayacak. Genç yaşta aramızdan ayrıldı. Yaşanan olaylara kalbi dayanmadı. Üzülse de hep içine atar içinde fırtınalar kopardı.

Bugün Baro da anılacak ve taziyeler kabul edilecek.

"Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!"

Dostum, yoldaşım, ağabeyim, İzmir'in avukatı... Söz bitiyor. Anlatacak çok şey var aslında... Anılarımda... Kalbimde... Güler yüzünle, farklı ve örnek duruşunla yer alacaksın. Güle güle...

Allah rahmet eylesin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun...



Av. Özkan Yücel’in cenazesi; 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 15.00’te İzmir Barosu Merkez Binası önünde gerçekleşecek törenin ardından Alsancak Hocazade Camii’nden İkindi Namazını takiben Narlıdere Yukarı Mezarlığına defnedilecektir.