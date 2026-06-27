Bazı insanlar ölümsüz gibi gelir insana... Aramızdan hiç ayrılacağına inanmayız. O yıldız kaydığında şok olursunuz. İnanamazsınız... Evet onu kaybettik. Henüz 77 yaşında... Annemin vefatından tam iki ay sonra...

Ayşen Sultan da onu çok severdi. Televizyonda filmini bulamazsa internet üzerinden mutlaka bulurdu. İlyas ile Asya'nın kafa seslerini ezbere bilirdi. O zeybeğe başlayınca kalkar eşlik ederdi. Türkan Şoray ile oynadığı filmler favorisiydi. Son filmlerinden birinde yine Türkan'ı ile kamera karşısına geçmesine annem çok mutlu olmuştu. Anneciğim karşıla Kadir Ağabeyimizi... Artık orada bol bol sohbet edersiniz...

O bir efsaneydi. Yeşilçamın dört yoncasına eşlik eden yakışıklı prensti. Gözleri ile oynar, gülüşü ile kalplere girerdi. Hele o yanağındaki çukur hiç kapansın istemediniz.

Sinemanın efendisi...

Al yazmalısına sevdalı...

Adı Kadir...

Deli Kadir de derler...

Tatar Ramazan olur oyun bozar... İmkansız aşkların kahramanıdır. Bu yüzden kadınlar kadar erkek hayranı da vardır.

Oynadığı tüm karakterler sevildi. Sözler ezberlendi. Dillere pelesenk oldu. Anadolu delikanlısı, esmer güzelini hatalarıyla sevdik. Örnek aldık devlerin aşkı büyük olurdu. Sayesinde dev aşklar yaşadık.

Gazeteciydi aslında... Haberdar etmek için eğitim aldı. Topluma ayna tuttu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu...

1968 yılında küçük bir rol ile Yeşilçam'a girdi. İlk başrolü Türkan Şoray ile "Karagözlüm" filmiydi. Her şeye sahip olmak isteyenin elindekini de kaybettiğini gördük. Aşkı öğrendik, saadeti sevdik... Film kadar şarkısı da çok sevinmişti. Orhan Baba'nın muhteşem bestesi...

"Sevemedim kara gözlüm seni doyunca hep kıskandım seni elden ömür boyunca... Herkes bana deli diye gülüp geçiyor. Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor. Aramıza kimse gelip girmesin..."

Sinemamızın güzel gözlü iki yıldızının bu ilk buluşmasında gelen başarı, ikilinin birçok filmde birlikte olmasını sağladı. Bir ara küsseler bile yıllar sonra barışıp, Gönderilmemiş Mektuplar'ı gösterdiler.

182 film, 12 dizi sığdırdı hayatına... 2000 yılında Sinan Çetin'in yönettiği "Komser Şekspir" filminde, kraliçe rolüne girip etek giydi diye eleştirenler olsa da o yeni hayranlar kazandı. GENÇLERİNDE sevgilisi oldu. Eleştirenlere, "Giymek isteyene etek giydirmeyi biliriz" dedi.

2003'de "Gönderilmemiş Mektuplar" da 24 yıl sonra Türkan Şoray ile, 2005'de ise "Sinema Bir Mucizedir" de Fatma Girik ile kamera karşısına geçti. 2019'da "Kapı" son filmi oldu. Kapı gibi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Kırdı geçti kapıyı...

2011'de Star TV için çekilen dizide İzmir ile başrol oynadı. "İzmir Çetesi" ekran macerası 16 bölüm sürdü. Bazı bölümleri Ege Telgraf gazetesinde çekilmişti.

En uzun dizisi Gülben Ergen ile Marziye . 1998-2000 arasında TGRT'de yayımlanan dizi 65 bölüm sürdü.

Yalan dünya her şey bomboş... Kadir ağabey bu boş dünyamızı renklendirdi. Perişanken, bilinçsiz bir sevginin kurbanıyken, aldırma gönül dedik. Kadirizmin fanatiği olduk. Onu örnek aldık... Sinemanın mucize olduğunu gösterdi.

Tüm kadınlar ona hayrandı. O hiç evlenmedi. Canan Yaka ve Jülide Kural ile gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih etti. Sevgi neydi? Sevgi emekti...

Hem solda yer aldı hem de sağda... Lisede yatılı okuduğu okuldan arkadaşları Mehmet Ali Yılmaz ve Mehmet Ağar ile birlikte oldu. Ahmet Kaya en yakın dostlarındandı. Meşhur magazin gecesinde vardı "Birkaç zibidi arkadaşımı yıpratamaz" diye onu savundu. Gezi Olaylarında da bulundu. Erdoğan ile ters düşse de akil insanlar arasına girdi. Barış sürecinde çalıştı.

Aşk filmlerinin unutulmaz jönü de oldu. Devrimci lideri de oynadı. Halkın sorunlarına derman olmaya çalışan filmlerde de boy gösterdi. Bir gözü gülerken diğer gözü ile sert bakan ve kötülere aman vermeyen bir yapısı vardı.

24 Mart 2024'de babam gibi inme geçirdi. Uzun tedavi sürecinde kendine geldi. 14 Mayıs 2026'da zatüre ve ciğerde pıhtı ile entübe edildi. Tıpkı annem gibi... Ve ondan iki ay sonra sonsuzluğa yürüdü.

"O iyi insanlar, o güzel atlara binip gittiler. Demirin tuncuna insanın piçine kaldık"

Bir hafta önce Soner Arıca'nın annesi olan Altun ablası vefat etti. İnanır entübe olduğu için duymadı ama belki de hissetti. Bu aralar yıldızlar birer birer kayıyor. Yıldız tutulması adeta...

Böyle bitmez... Filmlerinle daima yaşayacaksın. Öldüğüne sadece Kadir İnanır... Bir röportajında "Ben öldüğünde Türkiye'de tüm evlerde cenaze kalkacak" diyerek ne kadar sevildiğini ifade etmişti.

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın cenaze programı da netleşti. Sanatçı için Pazar, saat 13:00’te Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakiben, usta aktörün naaşı Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Ruhu şad olsun... Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin.

**

ANLAMLI KOŞU...

Hayat garip, bugün yarın start verilecek olan Gazi Koşusu'nu yazacaktım ama...

3 yaşındaki 22 safkan, 2400 m, Atamıza sonsuz bir saygı ile koşacak... Bu yıl daha özel... 1926 yılında Atatürk'ün emri ile başlayan ve Neriman'ın kazandığı yarış 100.yılında... Büyük bir onur... Yeni şampiyon kim olacak? Bu anlamlı yarışın 100 yılında kupayı hangi jokey ve at sahibi kaldıracak... Veliefendi'de yarın bayram var. Kadınlar en güzel şapkalarını takarak safkanlardan önce şıklıkta yarışacak. Bazı aileler çocukları ile hem piknik yapıp hem de tarihin yazılışına tanıklık edecekler.

Gazi dışında birçok kupalı yarışta olacak. Bu yarışlardan birinde koşarak, belki de jübile yapmayı planlayan, 2021 yılında, jokeyi Ahmet Çelik ile 95. Gazi'yi en iyi ikinci derece ile kazanan şampiyon BURGAS, geçen hafta son idman sonrası kalp krizi geçirip, ölmesi yarış severleri çok üzdü. Yarın BURGAS anısına da koşacaklar.