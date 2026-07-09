Mavi dinginliğin, sıcaklığın rengidir. Denizdir, gökyüzüdür, huzurdur... Atamızın gözüdür. Ondan yansıyan ışık yolumuzu aydınlatır. Mavi Işıklar hiç sönmez!

Mavi Işıklar, müziğimizin en mavi grubudur. 5 genç birleşip, dağılıp ama hiç kopmadıkları için buluşup yıldızlaşan, gönlümüzdeki ihtiyar delikanlılardır. Çayır çimen geze geze, helva kavurup, çözümü sofrada bulan içimizdeki ışık olmuşlardır.

HEP YAŞI 18...

Bugün grubun sesi, Nejat Toksoy'u sonsuzluğa uğurladımız gün... Onu şarkılarıyla anacağız. Yar saçların lüle lüle, yine yeşerdi fındık dalları... Sana ben kanamam... Annen baban işte bunu bilmezler...

2019'da 73 yaşında gitti ama o hep 18 de kaldı. Söylediği şarkılarda hatırlıyoruz her gece yıldızlara bakarak, fısıldıyoruz, anılarda... Benim dünyam sensin... Çayırda buldum seni, ellere vermem seni...

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ...

Youtube’da Sıcak Bakış programımı izledikten sonra şöyle bir gezinirken rastladım ona, "Öyle bir Geçer Zaman Ki..." Mete sahnede "İyi düşün taşın" diyordu...

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" Kanal D ekranında 2010 -2013 yılları arasında yayımlanan, izlenme rekorları kıran dizisi... Günümüzde pek göremediğimiz 25- 26 reytingleri yakalamıştı. 120 bölüm sürdü. Her bölümünü göz yaşları ve kahkahalarla izledik. Ali Kaptan’a kızdık, Cemile’ye üzüldük, Osman’ı çok sevdik. Mete ile gurur duyduk. Aylin’i kıskandık. Berrin nasıl abla olunacağını gösterdi. "Bizim niye Süleyman’ımız yok? "dedik. Soner’e önce kızdık, sonra bayıldık. Ah Caroline Ah... Gelininin tarafını tutan kayınvalide... Aynı bölümde farklı duyguları yaşadık. Çünkü hayatımıza ayna tutuyordu. Bizdendi. Herkesin farklı sebepleri vardı bu diziyi izlemek için... Yaşadıklarımızı anlatıyordu. Geçmişimizi hatırlatıyordu. Gerçek bir hikayeden alınmıştı ama bu günümüzdeki gibi gözümüze sokulmuyordu.

DÖNEMİN MAVİ IŞIKLARI...

Akarsu ailesini 60’lı yılların sonunda aldı. 80’li yılların ortasında bıraktı. 120 bölümde neler yaşanmadı ki! O dönemde şarkı adlarından devşirme dizi modası vardı. Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili, Bu Kalp Seni Unutur mu? ilk aklıma gelenler...

Bu dizi için bu isim biçilmiz kaftan olmuş adeta... Bir ailenin dipten zirveye çıkışı sonra tökezlemesi tekrar dibi bulması, arka planda ülkede yaşananlar öyle güzel anlatılmış ki... Çoğumuzun göz bebeği olan Osman’ın gözünden yansıtılıyor olaylar. Osman dizinin senaristi olan Coşkun Irmak’ın çocukluğu... Yaşanmış olaylara kurgu kahramanlar eklenmiş. Zeynep Günay yönetmenliğinde Fatih’in arka sokaklarında çekilen muhteşem bir dizi ortaya çıkmış. Bir Zamanlar İstanbul da denilebilirdi. Belki bu yüzdendir "Bir Zamanlar Amerika" filminin müzikleri de kullanıldı.

YAŞAMIN IŞIĞI MÜZİK...

Müzik ön plandaydı. Hatta bir ses yarışması bile vardı... Oyuncuların çoğu ilk kez kamera karşısına çıkmıştı. Günümüzün yıldızları bu dizi sayesinde gönüllere girdi. Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli, Yıldız Çağrı Atiksoy, Wilma Elles ve çocuk oyuncu Emir Berke Zincidi... Erkan Petekkaya, Ayla Bingöl ve Meral Çetinkaya dizinin usta oyuncularıydı.

METE, NEJAT'IN RUH EŞİYDİ.

Dizinin 20. bölümünde Mete ile okulda sürekli kavga eden Necati, "Helvacı Helva" şarkısını söylüyor. Yarışmaya katılmak amacında... Öğretmenlerin ve müdür beyin gözdesi, ancak öyle bir şey oluyor ki Mete, bir şekilde müdür beyi ikna ederek Liselerarası müzik yarışmasına “İyi Düşün Taşın”şarkısı ile katılıyor. Sonuç mu? Katip Çelebi Lisesi’ne birinciliği kazandırıyor. Çamlıca Kız Lisesi ikinci, Vefa Lisesi üçüncü... Okulun müdürü Mete’yi sevmese de gururlu... Daha sonra Necati ve Mete grup kurarak Helvacı Helva şarkısını birlikte söylüyorlar. Dönemin ünlü müzisyenleri oldular. Senarist Coşkun Irmak Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy'un yaşamından etkilenmiş olabilir mi?

MAVİ IŞIKLAR GÖNLÜMÜZE GİRİYOR...

Evet iki şarkı da Mavi Işıklar grubunun... Fatih Fındıkzade'de kurulan Mavi Işıklar pırlanta gibi beş gençten oluşuyor. Ayrılanların yeri bir şekilde dolduruluyor. Ama ilk Işıklar yüzümüzü hep güldürdü.

Benim de doğduğum Fatih ne çok yıldız yetiştirmiş. Toksoy da Aksaray çocuğu... Yavuzdoğan kardeşler Fındıkzade... Küçükhamam da Sınger mağazamızın açıldığı yıllarda müzisyenler birleşiyor...

18-20 yaşlarında Nejat Toksoy, Metin Yavuzdoğan, Çetin Yavuzdoğan, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa bir araya gelerek Mavi Işıkları kuruyor.

Mavi Işıklar'ın, tıpkı dizideki gibi, bir yarışma ile yıldızları parlıyor. Kısa zamanda çok seviliyorlar. Şarkıları hala dillerde... 1965 yılında Hürriyet Gazetesi Altın Mikrofon Yarışması'na "Helvacı Helva" şarkısı ile katılıyorlar. 72 grup arasından sivrildiler. Önce ilk ona girip finale kaldılar. Sonra finalde gelen ikincilik...

Modernize ettikleri, batı enstrümanlarıyla çalıp, çok sesli seslendirdikleri "Helvacı Helva" türküsü ile Yıldırım Gürses'in ardından ikinci oluyorlar. 1966 yılında bu kez "Çayır Çimen Geze Geze" ile yine ikincilik elde ediliyor. Artık tanınan ve sevilen bir grup Mavi Işıklar... Türkülere yeni sözler ekleyip, yeni düzenlemelerle farklı hale getirerek daha popüler olmasını sağlıyorlar. Kısa zamanda da karşılığını bulup, yıldızları parlıyor.

Fatma Girik'in başrolünde olduğu "Şeker Gibi Kızlar" filminde de "Helvacı Helva" ile yer aldılar. Filmin müzikleri de Mavi Işıklar'a emanetti. "Dün gece beni beklettin bana yalan söyleme kanamam kanamam sana ben aldanamam... "

1966'da Zamir Manisa ekipten ayrılınca yerine Ayzer Danga geçiyor.

Grup, 1971 yılında Metin Yavuzdoğan ve Nejat Toksoy'un askere gitmeleri nedeniyle dağıldı.

1972 yılında Metin Yavuzdoğan asker dönüşü Almanya'ya gidiyor. (Bende 12 Aralık'ta mavi dünyaya geliyorum. Kulağımda Mavi Işıklar şarkıları ile büyüyorum) 12 yıl burada yaşıyor ve ünlü orkestraları takip ediyor. Orada yapılan müzikle kendi yaptıklarını kıyaslıyor. Farkı fark ediyor. Bizde kaliteli müzik yapabiliriz diye düşünerek Türkiye'ye dönüyor. Ülkeye dönünce ekibi tekrar topluyor. 1994'de Kadıköy'de kurduğu ve başına da oğlu Tunç'u getirdiği Dino Müzik Stüdyo'sunda Türküleri cover yapmak yerine kendi bestelerini yapmaya başlıyorlar. Başarıları arkadaşlıkları ile doğru orantılıydı. 2000 yılında İhtiyar Delikanlılar tekrar doğuyor.

YERLİ BEATLES...

Grup dağılınca Zamir Manisa Amerika'ya yerleşti. Nejat Toksoy ticaret ile uğraştı. Cihat Günaydın şirket yönetti. Çetin Yavuzdoğan mimar, Metin Yavuzdoğan inşaat mühendisi olarak çalışıyor ama içlerinde müzik aşkı hiç bitmiyor. Metin Yavuzdoğan'ın dönüşü ile küllerinden yeniden doğuyorlar. Yerli Beatles olarak anılan grup tekrar bir araya gelip, yeni eserler yaratıyor. Konserler veriyorlar. Yeni hayran kitlesi yaratıyorlar. Ancak ekonomik kriz nedeniyle grup bir kez daha dağılıyor. 2013 yılında Dünden Bugüne, Best Of albümünü çıkardılar.

İYİ Kİ DOĞDUN DENİZ...

01 Aralık 2016 günü Zorlu PSM'de son konserlerini verdiler. Grubun solisti Nejat Toksoy, sahnede kızı Deniz'in doğum gününü kutladı.

Huzur veren mavi ve müziğe öncelik eden ışık bir araya gelerek Mavi Işıklar oluşmuş. Konserlerine hep mavi kostümlerle çıkılmış. Grubun üyelerinden Zamir Manisa (2013), Ayzer Danga (2021) Cihat Günaydın (2012) ve Nejat Toksoy (2019) ışıklarda uyuyorlar. Sonsuzluğa selam olsun... Yaşayan üyelerinden Çetin, Metin Yavuzdoğan kardeşlere de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Şarkılarınızla gönlümüzde siniz.

DÜNYANIN GÖZÜ ANKARA'DA...

Ankara'da Nato Zirvesi rüzgarı esti. Yazımızı Mavi Işıklar'ın Ankara Rüzgarı şarkısı ile bitirelim. Açın radyonuzun sesini... Radyo Ege'de Mavi Işıklar hiç sönmeyecek!

"Önce biraz gülecek, kalbe ümit katacak

Söz verecek, gelmeyecek, hep seni aldatacak

Sev diyecek, sevmeyecek, belki de ağlatacak

Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına

Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına"

GÖĞE SELAM ÇAK! VE DAİMA GÜLÜMSE