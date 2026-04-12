Bizim memlekette muhabbetin “krema”sı kahkahadır!

Hatta...

Bu güzel ülkenin insanı...

Şu tekerlemeyi hep araya sokuşturuverir:

“Bir kahkaha, bir kilo pirzolaya bedeldir!"

Aslında o söz buketi...

An itibarıyla kasapta “kilosu 2 bin lira” olan pirzolanın...

Gülmenin fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki...

Olumlu etkilerini vurgulayan “mecazi” bir deyim...

Çoğumuz bilmez ama...

Bilimsel olarak...

İçten ve derin gülmek kan dolaşımını hızlandırıyor...

Hepsiden önemlisi...

Stresi azaltıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve...

(*)Endorfin salgılatarak vücuda pozitif enerji veriyor...

*

Peki, “Gülmek” ve “pirzola” birlikte ne alaka?

Şaşıracaksınız!

Nöroloji uzmanlarına göre...

Kahkaha kalp sağlığına iyi geliyor ve...

Beyin fonksiyonlarını olumlu biçimde etkiliyor...

*

Ha’di bi’güzellik daha...

Günde 10-15 dakika gülmek yaklaşık 40 kalori yakabiliyor ve...

Bu da metabolizmayı hareketlendirmeye yetiyor!

Unutmayın!

Kahkaha, stres tepkisini azaltıyor, vücudu rahatlatıyor...

Zaten...

Bunun da adı, “Psikolojik Rahatlama”...

*

Gelelim, beyaz perdeden “kahkalar” eşliğinde...

Size... Bize... Hepimize...

Bulutların üstünden selam çakanlara...

Yeşilçam, aslında bir efsanedir...

1950 başlangıcı baz alındığında...

2026 itibarıyla yaklaşık 76. yaşına basmış...

12 Eylül 1980 Darbesi ile sona eren klasik dönem ise...

Türk Sineması’nın altın çağı olarak bilinir...

*

Bu yazının “baba fotoğrafı”na gelince...

Yeşilçam'ın kahkaha yıldızları...

Türk Sineması’nın altın çağında...

Kemal Sunal (İnek Şaban), Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Münir Özkul gibi isimlerle komedi efsaneleri yarattı... İlyas Salman, Sadri Alışık ve daha pek çok usta...

Eşsiz performanslarıyla Yeşilçam'a unutulmaz kahkahalar kattı...

Onları rahmetle anmak görevimiz...

*

Kemal Sunal; “İnek Şaban” karakteriyle...

Türk Sineması’nın gelmiş geçmiş en büyük komedi ikonuydu...

Ağzını açıp, bi’şi söylemesine gerek yoktu...

Mimikleriyle bile sinema salonu kahkahadan kırılırdı...

Hayranlarına veda ettiğinde henüz 55 yaşındaydı ve...

85 film çekmişti... Süper bi’özelliği vardı...

Konuşmaya başladığında seyirci resmen kopuyordu!

*

Münir Özkul, hem sinemada hem de tiyatroda ustaydı... Komedyendi ama dramatik sahnelerde seyirciyi şakır / şakır ağlatırdı... "Hababam Sınıfı"nın Mahmut Hoca'sı ve "Bizim Aile"nin Yaşar Usta'sı gibi dramatik rolleriyle tanınsa da, kariyerine tiyatro sahnesinde komediyle başlamış, İsmail Dümbüllü'den geleneksel "kavuğu" devralmış çok yönlü bir sanatçıydı... Bu dünyaya veda ettiğinde 93 yaşındaydı...

*



Zeki Alasya, Tiyatro ve sinemanın en önemli komedi ustalarından biriydi... Devekuşu Kabare'nin kurucularından, 37 yıl boyunca Metin Akpınar ile ayrılmaz bir ikili oluşturan sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yönetmen ve senarist olarak ün yaptı... Devlet sanatçısı unvanı O’nu çok mutlu etmişti... Karaciğer hastasıydı; 72 yaşında veda etti; Türkiye’yi ağlattı...

*

Halit Akçatepe, Yeşilçam'da yüzümüzü güldürenlerin başındaki isimlerdendir... “Güdük Necmi” karakteriyle beyazperdede efsaneydi... Kalp ve solunum sıkıntısı vardı... 79 yaşında hayranlarına veda etti...

*

Tarık Akan’ın asıl adı “Tarık Tahsin Üregül”dü... 1970'te Ses Dergisi yarışmasıyla sinemaya adım attı... Yeşilçam'ın "Damat Ferit"i olarak romantik-komediyle başladığı kariyerini, Yol ve Sürü gibi politik filmlerle zirveye taşıdı... 120'den fazla filmde oynadı ve 7 Altın Portakal ödülü kazandı... Genç kızlar, O’nun gülüşüne hayrandı...

*

Bitiriyoruz...

"Bir kahkaha, bir kilo pirzolaya bedeldir" sözü...

Giderek, gülmenin fiziksel ve ruhsal sağlığa sağladığı şifa benzeri etkileri vurgulayan bilimsel temelli bir (**)metafor... Kahkaha, stresi azaltıp bağışıklığı güçlendirirken, 15 dakikalık bir kahkaha yaklaşık 40 kalori yakarak metabolizmayı canlandırıyor... Gülmek ve pirzola (sağlık/enerji temsili) işte bu nedenle çok önemlidir?

(*)Endorfin: “Vücudun stres ve ağrıya karşı ürettiği doğal bir ağrı kesici ve mutluluk hormonudur...”

(**)Metafor: (istiare/eğretileme), bir kavramı veya durumu, aralarındaki benzerlikten yola çıkarak başka bir kavramla, "gibi" edatı kullanmadan doğrudan anlatma sanatıdır. Mecazi bir anlatım olan metafor, soyut fikirleri somutlaştırır, anlatıma derinlik ve estetik katar. Örneğin; "O bir aslan" ifadesi, kişinin cesaretini aslanın gücüne benzeterek aktarır...

Nokta...

Hamiş: Araştırmalar, şen bir kahkahanın beklentisinin bile, vücuttaki “kortizol”, “adrenalin” ve “dopamin” hormonlarının seviyelerini düzenlediğini gösteriyor... Hormonların düzenli çalışması bağışıklık sistemini koruyor ve kanseri önlemede yardımcı olabiliyor... Ayrıca gülme ağrıyı da azaltabiliyor...

Sonsöz: “Gülmek vücuda oksijen alımını artırarak zihni berraklaştırır, kasları gevşetir ve sosyal bağları kuvvetlendirerek yaşam kalitesini artırır... Yani, gülmek şahane ötesi olağanüstü bir olay...”