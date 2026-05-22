Türkiye Cumhuriyeti’nin...

An itibarıyla...

“103 yaşındaki” en eski siyasi partisi CHP’ye...

“1 numaralı süvari” olduğunda...

61 yaşındaydı ve...

Takvimler “22 Mayıs 2010”u gösteriyordu...

“SSK Genel Müdürü” unvanını taşırken emekli oldu...

O artık emekli bir bürokrattı...

29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde...

CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu...

Az farkla da olsa seçimi kaybetti...

Seçmene göre naif bir siyasetçi olarak anılıyordu...

Malum gelişmelerden sonra...

Deniz Baykal istifa etti...

Koltuğuna ise...

Muazzam bir şansın gölgesinde...

Kurultay’a “tek aday” olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu seçildi!..

CHP’nin, “Yedinci Genel Başkanı” olarak taçlandı...

O sırada takvimler “22 Mayıs 2010”u gösteriyordu...

*

Kemal Kılıçdaroğlu...

CHP’nin Genel Başkanı olarak...

“13 yıl ve 170 gün” görev yaptı...

Cumhurbaşkanı olmak istiyordu...

Recep Tayyip Erdoğan’la yarışa girdi...

İkinci turda ise...

Erdoğan'a karşı kaybetti...

Kısmet değilmiş...

Ancaaak...

Belli ki, o kısmet kapanmamış(!)...

*

O’nun kalktığı koltukta...

“8 Kasım 2023”ten beri (İki yıl 194 gündür)...

Özgür Özel oturuyor ve direksiyon hala O’nda(!)...

Derkeeen...

Dün akşamüstü saatlerinde...

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile...

21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle...

Açılan davada mahkeme (*)“mutlak butlan” kararı verdi...

O’gün, bu gündür...

Kılıçdaroğlu ile Özel karşılaştıklarında...

Fark ettirmeseler de...

“İki yıl 194 gündür”...

Yan yana geldiklerinde...

Her iki liderin “gülümsemeleri bile donuktu” sanki...

Neden?

Çünkü...

Cumhuriyet Halk Partisi...

“Yüzde 38’e yakın” oy oranı ile...

1977 yerel seçimlerinden beri ilk kez...

Birinci parti oldu ve yerelde iktidar konumuna geçti...

“Altıoklu” parti...

Başkent Ankara ve en büyük il İstanbul dahil...

14 büyükşehirde seçimi kazanırken...

AK Parti ise “%35,48”lik oy oranıyla...

Tarihinde ilk kez ikinci parti konumunda kaldı...

Aslında en önemli “işaret” buydu!

*

CHP’nin şu sıradaki...

“Eski ve bugünkü liderler zirvesi kaosu”...

Doğal olarak...

“Sen yıllarca ne yaptın?”

Acıklı sorusuyla başlıyor ve bitiyor...

Kimileri buna...

Doğrudan “Kıskançlık” yaftası adını koyabilir ama...

Söz konusu aynı gemiye “kaptanlık” yapmış...

Biri ağabey, diğeri kardeş pozisyonundaki...

Dünün ve bugünün iki Genel Başkanı...

Belki de ilk kez...

Birbirini kıran “Söylem savaşı” içindeler...

Faydası var mı, bu gayretin?

*

Ne ilginçtir ki...

Butlan kararının verilmesinden 24 saat önce...

CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

Sosyal medya hesabı üzerinden...

“Bu ülkenin vicdan sahibi yurttaşlarına…”

Başlıklı 3,5 dakikalık bir video mesajı yayınladı...

Mesajda CHP'yi “kutsal bir emanet” olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu...

Videoda “arınma” ve “iç muhasebe” vurgularını ön plana çıkardı...

Peki, Kılıçdaroğlu, önceki gün ne demek istiyordu?

Galiba şu sözleri...

Her şeyden daha dikkat çekici:

“Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var... Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu, milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez! Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar namuslu, dürüst evlatların elinde; ama eğilip bükülmez... İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir... Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum...”

*

Kılıçdaroğlu’nun daha “iki gün önce” üstüne basa basa içinden gelen o sözleri tartışılırken herkes merak ediyordu:

“İftira ve Tehditler” nereden, kimden ya da kimlerden geliyor? Susmasını bekleyenler(!) olduğuna göre CHP’nin önceki liderinin canını sıkanlar kimler? Eski lideri huzursuz edenlerin eline ne geçiyor ki? Bu iç döküşün içinde Özgür Özel’e ve ekibine de tepki var mıydı?

Bitiriyoruz...

Kemal Kılıçdaroğlu...

13 yıl 170 gün...

“Cumhuriyet Halk Partisi”ni yönetti...

Küçümsenmeyecek bir zaman dilimidir bu...

Onca yılların içinde...

Elinden geleni yapmaya çalıştı...

Ne var ki...

Etkin bir genel başkan olmadığı yolundaki ifadeler...

O’nu da olumsuz etkiledi...

Seçmen O’nu sevmişti ama...

Seçimler hep zaferle bitmiyordu bi’türlü...

*

Dün akşam farklı bir akşamdı...

Yoksa bu kez...

Halk arasında...

“Sabreden derviş muradına ermiş...”

Olarak bilinen o atasözü gerçek mi oluyordu?

Doğru zamanı beklemenin...

Bir erdem olduğunu söyleyenler gerçekten haklı mı?

*

..Ve, akşamüstü bi’ande her şey değişti...

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, “Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi”, her iki kurultay hakkında da “mutlak butlan” kararı verdi... Karara göre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

Başkanlığa geri dönüyordu...

Nokta...

(*) Mutlak Butlan: Mutlak butlan; borçlar hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku, medeni hukuk gibi alanlarda sıkça kullanılan bir terim olmakla birlikte bir işlem veya olayın gerçek dünyada (sosyal yaşamda) gerçekleşmiş olsa bile taşıdığı şartlar gereği hukuken hiç gerçekleşmediğini ifade eder...

Hamiş 1: İngiliz ekonomist Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı Londra'daki BBVA konferansında, yatırımcıların CHP'ye yönelik “mutlak butlan” kararını haber almalarının ardından salonu terk ettiklerini öne sürdü... (Sözcü)

Hamiş 2: Mahkemenin kararı sadece genel merkezi değil, İstanbul İl Başkanlığı'nı da kapsıyor. 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin de iptal edilmesi, partinin yapısının da yeniden şekilleneceğine işaret ediyor...

Sonsöz: CHP lideri Özgür Özel, “mutlak butlan” kararı sonrası şu paylaşımı yaptı: “Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum... Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı, size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum!”