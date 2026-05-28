Araştırmanın imzası “KONDA”...

CHP Kurultayı’na ilişkin...

“Tedbirli mutlak butlan” kararı...

Şu alev alev ortamda...

Araştırmanın sonuçları masaya düşüverdi!

İşte sonuçlar:

Mutlak Butlan kararını yanlış bulanların oranı “%52” çıktı...

CHP seçmeninin “% 53”ü ise...

Yeni kurultay çağrısına destek veriyordu...

Ne ilginçtir ki...

“Kılıçdaroğlu genel başkan olmalı!..” diyen...

CHP seçmeninin oranı ise sadece “yüzde 5”te kaldı...

*

CHP’nin “38. Olağan Kurultayı” ile...

“21’inci Olağanüstü Kurultayı”nın iptali istemiyle açılan davada...

“Tedbirli mutlak butlan” kararının...

Toplumda ve CHP seçmenindeki algısını ölçen bir araştırmanın...

İlginç sonuçları şöyle yayınlandı...

“Birgün”ün aktardığına göre...

Katılımcıların “yüzde 39”unun kararı “kesinlikle yanlış”...

“Yüzde 13”ü ise sadece “yanlış” bulduğunu söylemiş...

Böylece kararı yanlış bulanların toplam oranı “yüzde 52” oluyor...

*

Belki de en önemli ayrıntı şu:

Kararı “doğru” bulanların oranı “yüzde 8”...

“Kesinlikle doğru” bulanların oranı ise “yüzde 3”te kalıyor...

...Ve, dikkat çekici bir ayrıntı daha:

Katılımcıların “yüzde 37”si ise kararı (ne doğru ne yanlış) diyerek değerlendiriyor...”

*

Merak edilen şu:

Bu saatten sonra...

“CHP seçmeni Kılıçdaroğlu’na nasıl bakıyor?”

Şöyle bakıyor...

Ankete katılan seçmenlerin çoğunluğu...

CHP’nin hızla yeni bir kurultay toplaması gerektiğini düşünüyor...

Zaten, bu görüş...

Türkiye genelinde yüzde 59’a çıkarken...

AK Parti seçmeninin de “yüzde 53”...

MHP seçmeninde ise “yüzde 68” olarak ölçülmüş...

Bunun yanı sıra...

Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevini üstlenmesi ise...

Daha çok AK Parti ve MHP seçmeninden destek görüyor...

*



...Ve, belki de konuyla ilgili en önemli ayrıntı...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi...

Yılların deneyimli siyasetçisi...

CHP’deki “mutlak butlan” krizine ilişkin...

Dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığın gereklerini yerine getireceğini söyledi, “Beklentimiz bölünmüş değil, kenetlenmiş bir CHP” dedi...

CHP seçmeninin “yüzde 43”ü...

Özgür Özel yönetiminin kararı yok sayarak...

Göreve devam etmesi gerektiğini belirtirken...

Yüzde 53’ü yeni kurultay çağrısına destek vermiş...

“Kılıçdaroğlu genel başkan olmalı" diyen CHP seçmeninin oranı ise sadece “yüzde 5”te kalmış...

Bitiriyoruz...

Okuduğunuz bu araştırma...

“23-25 Mayıs 2026” tarihleri arasında...

KONDA Aracılı Paneli’ne dahil olmayı kabul eden kişilerle...

Online olarak gerçekleştirilmiş...

Nokta...

Hamiş: 67 ilde yaşayan “bin 514 kişi”nin görüşü analiz edilmiş... Araştırmanın hata payı, “Yüzde 95 güven aralığında artı/eksi 2,5 puan”... Yüzde 99 güven aralığında ise artı/eksi 3,29 puan olarak açıklanmış...

Sonsöz: "Siyasetin temeli şudur: Kimseyi incitmeyin ve herkesi kazanın...” / Harun Reşid (Abbasi hanedanının beşinci halifesi)... 786-809 yılları arasında hüküm sürdü... Yönetimi, kültürel "altın çağ" ve "Binbir Gece Masalları" hikayelerinin geçtiği dönem olarak bilinir...

...Ve bir ayrıntı: “Mutlak Butlan, hukukta bir işlemin veya sözleşmenin (örneğin evlilik, ticaret sözleşmesi vb.) yapıldığı ilk andan itibaren kesin olarak hükümsüz ve geçersiz sayılması anlamına gelir... Hukuki bir terim olup, Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu gibi alanlarda sıkça kullanılır...