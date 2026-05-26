Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından...

“Halk Fırkası" adıyla kurulan...

“103” yaşındaki...

Türkiye'nin en eski siyasi partisi CHP’nin...

Önceki gün...

Ankara’daki genel merkezde neler yaşadığını...

Aradan yıllar geçse de unutmak mümkün değil...

...Ve, herkes biliyor ki...

“Butlan fırtınası”nın yarattığı o görüntüler...

Türk Siyaset Dünyası’nda ve dahi sağanak yağmur altında...

“Kara bir leke olarak yıllarca anılacak...”

İnsanın içini acıtan görüntüler, unutulmayacak cinstendi...

Ankara polisi...

CHP Genel Merkezi’nin girişlerine müdahale ederken...

Devasa demir kapılar kırıldı...

Güvenlik güçleri...

Biber gazı ve plastik mermi kullandı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerinin...

Nöbet tuttuğu genel merkez polis tarafından boşaltıldı...

Aslında...

Bunların bir nedeni olmalı di’mi?

Mülkün sahibi içindeyken...

O “yuva” polis zoruyla boşaltılır mı?

Tut ki, boşaltıldı...

Yarın başka sürprizler(!) gelebilir mi CHP’nin başına?

Örneğin...

Sokakta şu konuşuluyor:

“CHP’nin bölünme ihtimali mümkün mü?”

Evet, mümkün!

Asırlık Cumhuriyet Halk Partisi’nin bölünmesi...

Muhalefet bloğunda...

Oy dengelerinin ciddi biçimde değişmesine ve...

Siyasi dengelerin bozulmasına neden olabilir!

Tutun ki...

Böyle bir senaryo gerçekleşti...

Türkiye Siyaseti’nde...

Hangi sürprizler ortaya çıkar?

Mesela...

Muhalefet oyları parçalanırsa...

İktidar bloğunu oluşturan “AK Parti ve MHP” için...

Seçim kazanma şansı kolaylaşır!

Mesela...

Partiden ayrılan “milletvekili sayısı”na bağlı olarak...

CHP'nin Meclis'teki grubu düşebilir ve partilere sağlanan...

Hazine yardımı azalabilir...

Başka, başka?

Mesela...

Bölünme, hangi kanadın ana muhalefet rolünü üstleneceği konusunda derin bir (*)meşruiyet tartışması başlatır ve seçmen nezdinde güven kaybına neden olur...

Bitiriyoruz...

CHP Parti Meclisi Üyesi, CAO Adalet Politika Kurulu Başkanı ve Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz, Medyascope’ta gazeteci Ruşen Çakır’a yarınları özetledi:

“Bir tsunami geliyor; kökü sağlam olanlar el ele tutunacağız...

Tsunami üstümüzden geçecek ama sağlam olmayanlar gidecek... Dalga çekildiğinde biz ayağa kalkacağız...

Buna inanmasam 10 yaşındaki kızımı bırakıp şehir şehir dolaşmam...”

(*)meşruiyet: Bir kuralın, yönetimin veya eylemin toplumsal normlara, ahlaka ve hukuka uygun olması, dolayısıyla halk tarafından "haklı" ve "kabul edilebilir" bulunması durumudur...

Nokta...

Hamiş: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mutlak butlan kararı sonra CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye krizine ilişkin konuştu; “Çatışma CHP'lilerin kendi içinde...” dedi...

Sonsöz: "Siyaset, başkalarına sezdirmeden değişme sanatıdır... / André Malraux - Fransız yazar, tarihçi ve devlet adamı...”