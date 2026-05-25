Atasözünden farksızdır, ne var ki...

Aynı zamanda çok anlamlı “özlü” bir sözdür:

“Hayat, yolunu kaybettiğin anlarda sana kim olduğunu hatırlatan sessiz bir öğretmendir...”

Türkiye, dün ender görülen bir “siyasi çalkantı” yaşadı...

“İstinaf”ın kararıyla...

CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen...

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup...

Sabahın erken saatlerinde genel merkeze gelmişti...

Genel merkezin önünde yaşanan tartışmaların ardından...

CHP'liler söz konusu grubu genel merkeze sokmadı...

Polis ablukası genişlerken CHP'liler de müdahaleye karşı hazırlık yaptı...

Kısa bir süre sonra...

Ortalık savaş alanına döndü...

Polis CHP binasını boşaltırken “göz yaşartan gaz” herkesi perişan etti...

CHP lideri Özgür Özel...

Çok sert konuştu:

“Benim Türkiye’de 83 tane makam odam var; bir tanesini geride bıraktım meraklısına, hazımsızlara…

Bir tanesi ise Meclis’te, şimdi ona doğru yürüyorum...”

CHP Genel Başkan koltuğunda...

13 yıl boyunca görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu...

Acaba...

Neden bu kadar ısrar ediyordu?

CHP’nin “bir numaralı koltuğu”nda bir kez daha oturması için mi?

Yoksa...

Çok mu teşvik eden vardı Kılıçdaroğlu’nu?

Ya o arbede?

Göz yaşartan gazın yarattığı panik!

Vatandaş tepkili...

Bu “kıyameti yaşatanlar” ve dahi...

“Yaşanmasını sağlayanlar” mutlu oldu mu?

Kılıçdaroğlu'nun...

CHP Genel Merkezi’nin tahliye talebinde bulunmasının ardından...

Parti yöneticileri ve yurttaşlar Genel Merkez binasına çağrıldı...

Biber gazı ve plastik mermiyle müdahale eden polis ekipleri...

Binayı boşalttı...

Bir süre sonra binadan çıkan Özgür Özel...

Şöyle dedi:

“Buraya bir daha geldiğimizde ne bu iktidar ne de bu iktidarın işbirlikçileri buna cesaret edemeyecekler...”

Hepimizin hayatında...

Hem “acıtan” hem de “iz bırakan” anılarımız vardır...

Öyle ki...

Uğraşsanız da o acıların izi hiç kaybolmaz...

Aynen...

Dün 103 yaşındaki CHP’nin Ankara’daki Genel Merkezi’nde olduğu gibi!

Genciyle... Yaşlısıyla...

Hep hatırlanacak o sert müdahale!

Aynen...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in...

Zorla çıkarıldıkları genel merkez binası önünde söyledikleri gibi:

“Geri gelmek üzere çıkıyoruz bu binadan...

Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır ve iktidara yürümektedir!”

Dün Ankara’da yaşananlar...

Türkiye’yi çok üzdü...

Ne var ki...

Yıllar, yıllar öncesi...

Ne ilginçtir ki, yine...

CHP ve Kılıçdaroğlu ile bütünleşen...

“Bir protesto yürüyüşü” vardır ki...

Unutulacak gibi değildir...

Yine de...

“En azından genç jenerasyon bilsin, büyükler hatırlasın!”

Demekte yarar var!



Takvimler...

14 Haziran 2017’yi gösteriyordu...

O günlerde...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

“MİT TIR”ları davası kapsamında...

Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak...

Bir “eylem” başlatmıştı...

Ankara Güvenpark'tan...

Elinde taşıdığı "Adalet" yazılı pankartla start aldı...

Ankara'dan İstanbul'a kadar...

Yaklaşık 25 gün boyunca...

430 kilometre yürüdü...

Başlangıçta bireysel bir protesto olarak görünse de...

Yol boyunca sivil toplum kuruluşları...

Muhalif gruplar ve toplumun her kesiminden...

Geniş bir katılım ile “devasa bir korteje” dönüştü...

Ve o yürüyüş...

“9 Temmuz 2017”de ise...

İstanbul Maltepe'de düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı...

Tarihi "Büyük Adalet Mitingi" ile sona ermişti...

Türkiye’nin kurucu partisi CHP’nin Genel Başkanı olarak...

13 yıl 170 gün görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu...

CHP'nin 38. Kurultayı’nın iptaline ilişkin davada...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, “mutlak butlan” kararı sonrası...

Dün CHP Genel Merkezi'nde...

Önce polis müdahalesi, ardından da...

İcra Müdürlüğü ekipleri tarafından Özgür Özel'e karar tebliği yapıldı... Özgür Özel de gazetecilere şöyle dedi: “CHP, bundan sonra sokakta!”

Bitiriyoruz...

Kemal Kılıçdaroğlu gibi...

Cumhuriyeti kuran bir siyasi partide “13 yıl 170 gün” kaptanlık yapmış...

Kıdemli bir genel başkan, istese...

CHP binasının boşaltılması sırasında...

Yaşananlara...

Biraz daha sakin yaklaşılmasını sağlayabilirdi...

Neden?

Çünkü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı...

Özgür Özel’in TBMM’ye gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında...

Yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı...

Nokta...

Hamiş: Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonuna doğru CHP Genel Merkezi'ne gideceğini açıkladı... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Özgür Özel’in TBMM’ye gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı...

Sonsöz: Özgür Özel, diyor ki: “Bundan sonra CHP’nin genel merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir...”