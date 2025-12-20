CHP Genel Başkanı Özgür Özel dedi ki:’’ Son 5 yılda 11 bin 700 doktor ülkeyi terk etti.’’ Üzülelim mi, kızalım mı, gülelim mi? Dünyada böylesi bir ülke var mıdır acaba? Ülkenin Cumhurbaşkanı da bundan rahatsız olmuşa benzemiyor. Asıl düşünülmesi gereken de bu olsa gerek…

Sosyal-felsefe imzalı bir sosyal medya grubu yazmış:‘’İnşallah Erdoğan, dinimizi değiştiriyoruz demez.Yoksa Reis’in vardır bir bildiğideyip de hiç sorgulamadan dinini bile değiştirenler olabilir.’’

Gazeteci Levent Gültekin de benzer şeyler yazmış:’’ AK Parti seçmeninin dini hassasiyeti, Gazze derdi yok. AK Parti seçmeninin bir Erdoğan hayranlığı var. Ona inanmış. O, bugün İsrail dostu olsun İsrail dostu oluyorlar. O, bugün Öcalan hayranı olsun Öcalan hayranı oluyorlar.’’

Altına kim imza atmaz ki bu tümcenin!

Bu tablo, ülkemiz insanının kültür düzeyini gösteriyor. Eğitim düzeyi en yüksek ülkeler sıralamasında Japonya ilk sırayı alıyor. Ardından İsveç, İsviçre, Almanya ve Danimarka geliyor.

55. sırada da biz yer alıyoruz.

İsviçre’de bir yerleşim merkezindeki büfenin başında görevli diye biri yok. Ürün almak isteyenler ürünü alıp üstündeki ederi neyse onu kasaya bırakıp gidiyor. Kamera, görevli, güvenlik… hak getire!

Zorunlu din dersleriyle, imam- molla ve cami çokluğuyla iyi Müslümanlar olacağımızı söyleyip duranlar Hıristiyan İsviçre örneğinden bir sonuç çıkarabiliyorlar mıdır dersiniz?

Bizde kültürlü olmanın anlamı yeterince bilinmiyor. Anımsatmış olalım:

‘’ Kültürlü olmak; çok kitap okumak, üniversiteler açmak ve bitirmek, her yeri gezip görmek, kaliteli mekânlarda oturmak,entelektüel takılmak demek değil.

Kültür; öğrenilmiş bilgiyi davranışa dönüştürmek.

İnsanlara nasıl hitap ettiğin, trafikte bir başkasına yol vermen, senden güçsüz olana sesinin tonu, düşünceni dillendirirken karşındakini kırmadan konuşabilmen…

*

Ekonomistsin, Cumhurbaşkanısın, yıllardır Türkiye’yi yönetiyorsun, hak- hukuk- adalet, vatan-millet-Sakarya deyip diyorsun ama 31 Mayıs 2023’te kurduğun Recep Tayyip Erdoğan Vakfı’nın vergiden muaf tutulduğu konusundaki haberler için bir açıklama yapmıyorsun.

Vakfın vakfedenleri kimler mi?

Oğul Necmeddin Bilal Erdoğan ile kızları Esra ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Cumhurbaşkanının avukatları Ahmet Özel ile Hüseyin Aydın ve Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Proje Müdürü Nuri Aksu.

Dikkatimi çekti, vakfın sosyal medya hesabı ile internet sitesi bile yok. Hem de sosyal medya çağında…

Gelelim Şehzadeler Belediyesi’ne…

Yukarıda yazdıklarımla ne ilgisi var derseniz bence çookvar.

Başkan Gülşah Durbay bilindiği gibi 14 Aralık’ta kolon kanserinden öldü.

Başkan öldükten sonra yeni Başkanın seçilmesi gerekiyor.

Tam bu sırada AKP ile ekürisi MHP bir açıklamaya imza attılar:

‘’Şehzadeler Belediyesi Başkanlığı için aday çıkarmayacağız!’’

AKP’nin açıklaması şöyle:

‘’ Siyasi ahlak anlayışımız nedeniyle Şehzadeler’de aday çıkarmama kararı aldık. Bu kararımız siyasi rekabetten öte, Manisa’nın birlik ve beraberliğini önceleyen bir duruşun ifadesidir.’’

Sevip saydığım bir gazeteci duygularıma tercümanlık yapmış köşesinde: ‘’ Sevsinler sizin ahlak anlayışınızı! ‘’

Şu bilgiyi vermek farz oluyor; Şehzadeler Belediyesi’nin Meclis üyelerinin dağılımı şöyle:

CHP:18, AKP:5, MHP: 4, İYİ PARTİ: 3 BAĞIMSIZ: 1

Siyasi ahlak nedeniyle aday çıkarmayacaklarmış.

Hani, ‘’ Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım.’’ diye konuşan, yapılan kan testi sonunda kokain çektiği ortaya çıkan televizyoncu Mehmet Akif Ersoy var ya…

O geldi gözümün önüne.

Biz çok güldük, Allah da sizleri güldürsün!