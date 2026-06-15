“Nefes Gazetesi”nin yazarı Deniz Zeyrek...

Kimilerinin beklediği...

Kimilerinin (!) hiç beklemediği...

Meraklandıran “CHP” yazısını masanın üstüne koydu:

“CHP için bir parti hazır, ikincisi yolda!”

*

Mümkün mü?

Şu rotaya göre “evet” mümkün:

Özgür Özel ve ekibi Ankara’da iki bina kiralamış...

Biri yeni parti için...

Diğeri hazır parti için...

Dahası var...

İşte o “daha” kısmı biraz farklı:

CHP lideri Özgür Özel...

Önceki gün katıldığı Halk TV canlı yayında...

Kalbinden geçenleri...

Belki de ilk kez seslendiriyordu ve...

Kelimelerin üstüne basa basa...

Bazıları için “şaşırtıcı” olsa da şunları söyledi:

“Çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama motivasyonumuz bir parti kurmak falan değil bizim... Temel motivasyonumuz partimizi(!) geri almak, ülkemizi geri almak... Öyle bakıyorum...”

Dahası var...

Planlı, ya da plansız...

O akşamın canlı yayınında...

Aslında şu sözler de...

Özgür Özel’e ait:

“Mevcut bir parti ya da yeni kurulacak bir parti üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü, bunun da (kıyamet senaryosu) olduğunu, üstüne basa basa vurgulamıştı...

Özgür Özel, böyle deyince...

Herkes merak etmez mi?

“Kıyamet senaryosu nedir!” diye?

Söz yine Özgür Özel’de:

“Kıyamet senaryosu şöyle bi’şey: Şimdi bu arkadaşlar partiyi almış, bugün dedikleri gibi tarih veremiyoruz, daha mahkeme bitmedi... Mahkeme uzamış, uzamış, uzamış; bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor... Bunlar yapmıyor, baskın seçim gelmiş... Bu arkadaşların toplumda karşılığı yok!”

Seçmene göre bu bir karmaşa...

Ne var ki, hayli dikkat çekici...

*

Bitiriyoruz...

Siyaseten fırtınalı şu günlerde...

Tüm gücünü...

İktidar hedefi olarak harcayacağını söyleyen Özgür Özel’den...

İlginç bir sesleniş daha:

“Çok sevdiğimiz baba evimizden ayrıyız fiziken ancak baba evi Atatürk’ün evidir ve evlatları neredeyse ev orasıdır... Aynı Kurtuluş Savaşı gibi herkesle kol kola girmeye, kimseyi ayırmamaya, herkesi cepheye çağırmaya, herkesi ikna etmeye, büyük mücadeleye, büyük kurtuluşa ve yepyeni bir başlangıca var mısınız? İşte benim güvendiğim tek şey sizlersiniz...”

Nokta...

Hamiş: Kemal Kılıçdaroğlu, beş gün önce, CHP Genel Merkezi’nde şunları söylemişti: “Kirli olanların işine son vereceğiz” Ve herhangi bir tarih vermeden, sözlerinin gerisini şöyle getirmişti: “Önünüze ahlaklı ve erdemli bir kurultay getireceğime söz veriyorum...”

Sonsöz: “26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalıdır... Yoksa seçime gidilmesi tehlikeye girecektir... / Özgür Özel...)