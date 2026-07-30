Brezilyayı yenerek tarihimiz de ikinci kez şanpıyon olduk. Kızlarımıza da villa verirler umarım. Tebrik ediyoruz çok başarılı bir sonuçla dünyaya sesimizi duyurduk. Bakmayın sadece bizim ülke de futbol belki çok önde ama tüm dünya filenin sultanları konuştu.

Filenin Sultanları yine tarih yazdı ve Çin'de İsriklal Marşımızı dinlettiler. Bu bir gurur tablosu hepimizi gururlandırdılar. 2023'de de Çin'i yenerek Şampiyon olmuşlardı.

Ekran başında yine bizi gururlandırdılar.

Bu sahne de zerre emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Biz istersek başarıyoruz. İnanırsak başarıyoruz. Önemli olan biz kalabilmek. Tüm branşlarda birlikte olursak bunları halledebiliriz.

Milletler Ligi Şampiyonu olduk ve bunun keyfini çıkarmamız gerek. Bayraklarımız asılmalı kornalar eşliğinde turlar atılmalı ve formalarımızı giyip gururlanmamız gerekirken neden bu gece sıradan bir akşam gibi kaldı. Sadece sosyal medya da birkaç paylaşımla kaldık. Benim en çok bu başarıdan sonra dertlendiğim nokta bu oldu. Final maçı için dev ekranlar kurulmalıydı. Üstelik saat farkı da yoktu gece yarısı izlemedik maçları da. Bu başarı da hak ettiklerinden daha aşağı da kaldı yine ilgimiz...

Hadi bir daha hatırlayalım oyuncularımızı...

Güncel Kadro Oyuncuları

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Defne Başyolcu

Smaçörler:

Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Teşekkürler Filenin Sultanlarına...

Bu başarılara yenileri eklenmesi için geriden gelen nesile futboldan başka branşları da aşılayalım. Bunun için teşvik edici olalım. Yaz ayların da yüzme kursuna gönderelim aman boyu uzasın diye sadece basketbola yazdıralım ile sınırlı kalmayalım. Bu sporlar da elbette güzel ama yeni Filenin Sultanları yetişmesi için ebeveyn olarak biz de gelin üzerimize düşeni yapalım ve çocuklarımızı özendirecek davranışlarda bulunalım. Çok da zor olmasa gerek. Şampiyon olduğumuz gece kornalar çalınsa, bayraklar asılsa belki de bu özendirme daha kolay olacak.

Çocuklarımız yönlendirmeler dışında hayallerinin de peşinde olsunlar. Bu kadar zor olmasa gerek. Bir yabancı futbolcu için binlerce insan havaalanına nasıl gidiyorsa onları daha da fazla bir grubun karşılaması gerekirdi.

Biz yine kuru bir tebrikle bırakmayalım. Ben milli formamı giyip, bayrağımı asacağım. Tek başıma trafik de kornaya basarak kutlayamasam da diğer tüm eylemleri gururla yapacağım.