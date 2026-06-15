Haftaya İkizler burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Bu Yeni Ay, Şiron ile sekstil açı kurduğu için sadece yeni fikirleri değil, aynı zamanda eski düşünce yaralarını da iyileştirme potansiyeli taşıyor. “Ben bunu söyleyemedim”, “kendimi anlatamadım”, “yanlış anlaşıldım” dediğimiz yerlerde yeni bir sayfa açılıyor.

Haftanın ikinci yarısında Venüs, Neptün ve Plüton etkileri ilişkileri, para konularını, bağımlılıkları, tutkuları ve duygusal yüzleşmeleri sahneye taşıyor. 20 Haziran’da Şiron’un Boğa burcuna geçişi ise kolektif olarak güven, para, beden, aidiyet ve öz değer konularında uzun vadeli bir iyileşme sürecini başlatıyor. 21 Haziran’da Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte gündem aile, yuva, kökler, vatan, güvenlik ve duygusal ihtiyaçlara dönüyor.

Haftanın önemli gündemleri

Bu hafta özellikle şu başlıklar öne çıkıyor:

Yeni kararlar, eğitimler, anlaşmalar, yazışmalar ve fikirler

İkizler Yeniayı, zihinsel tazelenme getiriyor. Eğitim başlatmak, yazmak, konuşmak, anlatmak, sosyal medya projelerine yönelmek, kardeşler ve yakın çevreyle yeni bir düzen kurmak için güçlü bir başlangıç enerjisi var.

İlişkilerde özgürlük ihtiyacı

Venüs Uranüs sekstili, ilişkilerde nefes alanı ister. Farklı insanlar, beklenmedik yakınlaşmalar, sıra dışı teklifler, yaratıcı kazanç yolları ve ani farkındalıklar getirebilir.

Aşk, para ve değerlerde sis perdesi

Venüs Neptün üçgeni romantizmi artırır ama fazla idealize etmeye açık bir enerjidir. Kalbin sesini dinlerken gerçekleri de masaya koymak gerekir.

Venüs Plüton karşıtlığı ile güç savaşları

Haftanın en dikkat edilmesi gereken açılarından biri Venüs Plüton karşıtlığı. İlişkilerde kıskançlık, kontrol, manipülasyon, eski defterlerin açılması, para üzerinden güç mücadelesi gündeme gelebilir. Sevgi ile bağımlılığı birbirinden ayırmak bu haftanın ana sınavlarından biri.

Şiron Boğa geçişi

Öz değer, para kazanma biçimimiz, bedenimizle ilişkimiz, güvenlik ihtiyacımız ve sahip olduklarımızla kurduğumuz bağ iyileşme alanına dönüşüyor. “Ben neye layığım?” sorusu artık daha güçlü duyulacak.

Güneş Yengeç burcunda

Aile, ev, anne, çocuklar, kökler, taşınma, yerleşim, duygusal güvenlik ve geçmişle hesaplaşma konuları görünür hale geliyor.

Gün Gün Gökyüzü Analizi

15 Haziran Pazartesi

İkizler Yeniayı: Zihnin kapısı açılıyor

Haftaya İkizler burcunda gerçekleşen ve Şiron ile sekstil açı yapan bir Yeni Ay ile başlıyoruz. Bu Yeni Ay, iletişim, eğitim, sosyal medya, ticaret, yazışmalar, kardeşler, yakın çevre ve zihinsel kararlar alanında yeni bir başlangıç sunuyor.

Bugün kelimelerin şifası var. Uzun süredir konuşulamayan bir konu için daha yapıcı bir dil bulunabilir. Bir eğitim planı başlatmak, yeni bir projeye adım atmak, içerik üretmek, yazmak, anlatmak ve fikirleri görünür hale getirmek için güzel bir zaman.

Ancak saat 15:13’ten sonra Ay Yengeç burcuna geçiyor ve Neptün karesi kesinleşiyor. Günün ikinci yarısında duygusal dalgalanmalar, alınganlık, kararsızlık ve belirsizlikler artabilir. Net olmayan konularda acele karar vermemek gerekir.

Bugünün mesajı:

Zihninde yeni bir pencere açılıyor ama duyguların sisli odalarında kaybolmamaya dikkat et.

16 Haziran Salı

Kalp özgürlük ister, zihin cevap arar

Bugün Venüs Uranüs sekstili etkili. Bu açı, ilişkilerde ve para konularında beklenmedik ama ferahlatıcı gelişmeler getirebilir. Farklı bir insanla tanışmak, mevcut ilişkide yeni bir bakış açısı kazanmak, yaratıcı bir kazanç fikri bulmak mümkün.

Ay Satürn karesi ise sorumlulukları hatırlatıyor. Duygularımız bir yandan yakınlık isterken, hayatın gerçekleri de “önce düzen” diyebilir. Aile, ev, iş, güvenlik veya maddi konularda baskı hissedilebilir.

Ay Merkür kavuşumu ise düşüncelerle duyguları bir araya getiriyor. Bugün konuşmalar duygusal olabilir. İçten gelen bir cümle, çok uzun süredir beklenen kapıyı açabilir.

Bugünün mesajı:

Kalbin özgürlük isterken, hayat senden olgun bir duruş bekliyor.

17 Haziran Çarşamba

Haftanın en yoğun günü: Duygu, tutku ve yüzleşme

Bugün gökyüzü oldukça hareketli. Ay Mars sekstili cesaret verir. Güne daha kararlı, daha mücadeleci, daha hızlı başlayabiliriz. Ardından Venüs Neptün üçgeni devreye giriyor. Bu etki aşkı, romantizmi, sanatı, sezgileri ve manevi bağları güçlendirir.

Ay Jüpiter kavuşumu duyguları büyütür. İyi olanı da büyütür, abartıyı da. Bu nedenle bugün hem şanslı gelişmeler hem de fazla duygusal tepkiler görülebilir. Ay Şiron karesi, içimizde hassas bir noktaya dokunabilir. “Değer görüyor muyum?”, “anlaşılıyor muyum?”, “sevilmek için ne kadar fedakârlık yapıyorum?” soruları yükselir.

Ay’ın Aslan burcuna geçmesiyle sahneye çıkma, görünür olma, kendini ifade etme arzusu artıyor. Ay Uranüs sekstili ve Ay Neptün üçgeni yaratıcı ilham verir. Fakat günün ilerleyen saatlerinde Ay Venüs kavuşumu, Ay Plüton karşıtlığı ve Venüs Plüton karşıtlığı ilişkilerde güçlü yüzleşmeleri getirebilir.

Bu enerji aşkı derinleştirir ama aynı zamanda bağımlılıkları, kıskançlıkları, güç savaşlarını ve kontrol ihtiyacını da görünür kılar. Para ve ilişkilerde gizli kalan konular açığa çıkabilir.

Bugünün mesajı:

Bugün kalbin sahneye çıkıyor. Ama perde arkasında saklanan gerçekler de ışığa geliyor.

18 Haziran Perşembe

Duyguları toparlama ve içsel güç kazanma

Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Dün yaşanan yoğun duygusal akıştan sonra bugün Ay Satürn üçgeni ile daha dengeli, daha kontrollü ve daha olgun bir enerji oluşuyor.

Bugün sorumluluk almak, ilişkilerde daha net davranmak, yaratıcı işleri düzene koymak, çocuklarla ilgili konularda plan yapmak ve kendimizi daha ciddi bir zeminde ifade etmek için destekleyici.

Aslan Ay’ı görünürlük ister. Satürn üçgeni ise “sadece parlamak yetmez, emek de gerekir” der. Bugün alkıştan çok kalıcı başarıya odaklanmak daha doğru olur.

Bugünün mesajı:

Işığını saklama ama onu sağlam bir temel üzerine yerleştir.

19 Haziran Cuma

Eleştiri, düzen ve yön değişimi

Bugün Ay Mars karesi ile güne daha gergin başlayabiliriz. Ani tepkiler, sabırsızlık, ego çatışmaları ve aceleci kararlar görülebilir. Özellikle ilişkilerde “ben haklıyım” mücadelesine dikkat etmek gerekir.

Ay Güneş sekstili ve Ay Şiron üçgeni, günün devamında daha yapıcı bir akış sağlar. Fark ettiğimiz bir kırgınlığı daha sağlıklı şekilde ifade edebiliriz. İçimizdeki çocuğu duymak ve kendimize daha şefkatli yaklaşmak önemli.

Ay’ın Başak burcuna geçmesiyle enerji pratikleşiyor. Düzen kurmak, plan yapmak, temizlik, sağlık, iş akışı, evraklar ve detay gerektiren konular öne çıkar. Ancak Ay Uranüs karesi, planların aniden değişebileceğini gösteriyor. Esnek olmak önemli.

Bugünün mesajı:

Her şeyi kontrol etmeye çalışma. Bazen düzen, beklenmedik değişimi kabul ettiğinde kurulur.

20 Haziran Cumartesi

Şiron Boğa burcunda: Öz değer yaraları iyileşiyor

Haftanın en önemli geçişlerinden biri bugün gerçekleşiyor. Şiron Boğa burcuna geçiyor. Bu geçiş uzun vadede para, güven, beden, sahip olduklarımız, üretim, toprak, ekonomi ve öz değer konularında kolektif bir iyileşme sürecini başlatır.

Boğa burcu “benim değerim ne?” sorusunu temsil eder. Şiron burada bize şunu sorar:

Kendini sadece kazandığın para, sahip oldukların, dış görünüşün ya da güvenli alanların üzerinden mi tanımlıyorsun?

Bireysel olarak para kazanma biçimimiz, bedenimizle ilişkimiz, kendimize verdiğimiz değer ve güven duygumuz şifalanma alanına dönüşebilir. Toplumsal olarak ekonomi, üretim, tarım, gıda, doğa, toprak ve maddi kaynaklarla ilgili yaralar daha görünür hale gelebilir.

Ay Başak burcunda devam ettiği için bugün hayatı sadeleştirme, toparlama, sağlıklı rutinler oluşturma ve gereksiz yüklerden arınma isteği artar.

Bugünün mesajı:

Değerini kanıtlamak zorunda değilsin. Hatırlaman yeterli.

21 Haziran Pazar

Güneş Yengeç burcunda: Kalbin evini bulmak istiyor

Bugün Güneş Yengeç burcuna geçiyor. Artık gündemimiz aile, ev, yuva, kökler, anne, çocuklar, geçmiş, aidiyet ve duygusal güvenlik konuları.

Güneş Şiron sekstili, kalpten gelen bir iyileşme fırsatı sunuyor. Eski bir aile meselesine farklı bir bilinçle bakabiliriz. Duygusal olarak kendimizi daha fazla korumak ve sevdiklerimize daha yakın olmak isteyebiliriz.

Ay Merkür sekstili iletişimi destekler. Ay Mars üçgeni harekete geçme cesareti verir. Ay Jüpiter sekstili umut ve büyüme enerjisi taşır. Günün ilerleyen saatlerinde Ay’ın Terazi burcuna geçmesiyle ilişkiler, denge, uzlaşma ve adalet temaları öne çıkar.

Bugünün mesajı:

Kalbin nereye ait olduğunu biliyor. Şimdi onu duyma zamanı.

Haftanın Genel Yorumu

Bu hafta zihinsel başlangıçlarla açılıp duygusal güvenlik ihtiyacıyla kapanıyor. İkizler Yeniayı bize düşüncelerimizi yenileme, yeni bilgiler öğrenme, yeni bağlantılar kurma ve kendimizi daha cesur ifade etme fırsatı veriyor.

Fakat hafta sadece fikirlerle ilerlemiyor. Venüs, Neptün ve Plüton etkileri kalbin karanlık ve aydınlık odalarını aynı anda açıyor. İlişkilerde büyülü yakınlaşmalar da olabilir, kontrol ve güç savaşları da. Bu nedenle bu hafta “çok seviyorum” dediğimiz yerde şunu da sormamız gerekir:

Seviyor muyum, yoksa tutunuyor muyum?

Şiron’un Boğa burcuna geçişiyle birlikte değer algımız değişmeye başlıyor. Para sadece para olmaktan çıkıyor. Güven sadece banka hesabı, ev, ilişki ya da statüyle açıklanamayacak kadar derin bir mesele haline geliyor.

Güneş’in Yengeç burcuna geçişi ise bizi iç dünyamıza, aile bağlarımıza, çocukluğumuza, evimize ve kalbimizin gerçek ihtiyaçlarına döndürüyor. Bu hafta gökyüzü bize yeni bir fikir verirken, aynı zamanda o fikri hangi duygusal zemine kurduğumuzu da sorgulatıyor.

Haftanın ana cümlesi:

Zihnin yeni bir yol çiziyor, kalbin ise bu yolun güvenli olup olmadığını kontrol ediyor.

15 - 21 Haziran 2026 Haftalık Burç Yorumları

Yorumları yükselen burcunuza göre okumanız daha doğru çalışacaktır.

Koç

Bu hafta iletişim, eğitim, yakın çevre, kardeşler ve kısa yolculuklar alanında yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Zihniniz hızlı çalışıyor ama duygusal tepkileriniz de hızlanabilir. İlişkilerde güç savaşlarına girmeden, ne istediğinizi açık söylemeniz önemli. Şiron’un Boğa burcuna geçişiyle para, kazanç ve öz değer konularında uzun vadeli bir iyileşme sürecine giriyorsunuz.

Haftanın mesajı:

Değerini mücadele ederek değil, kendine sahip çıkarak göstereceksin.

Boğa

Şiron’un burcunuza geçişi sizin için çok önemli. Kimliğiniz, bedeniniz, duruşunuz ve kendinize verdiğiniz değer konusunda yeni bir şifa kapısı açılıyor. Bu hafta para ve kazanç alanında yeni fikirler doğabilir. İlişkilerde ise fazla kontrolcü ya da fazla fedakâr davranmamaya dikkat edin. Güneş’in Yengeç’e geçişiyle iletişim trafiğiniz artıyor.

Haftanın mesajı:

Kendini yeniden inşa ediyorsun. Bu kez başkalarının ölçüsüyle değil, kendi gerçeğinle.

İkizler

Burcunuzdaki Yeni Ay size yeni bir sayfa açıyor. Dış görünüşünüz, kararlarınız, ilişkileriniz, hedefleriniz ve hayata bakışınız değişebilir. Kendinizi daha net ifade etmek isteyeceksiniz. Ancak hafta ortasında ilişkilerde yoğun duygular ve güç çekişmeleri yaşanabilir. Güneş’in Yengeç’e geçişiyle para ve kazanç konuları öne çıkıyor.

Haftanın mesajı:

Yeni bir sen doğuyor. Eski düşünce kalıplarını yanında taşımak zorunda değilsin.

Yengeç

Hafta başında iç dünyanız, bilinçaltınız ve geçmişle ilgili konular öne çıkabilir. Bazı şeyleri kendi içinizde kapatıp yeni bir duygusal alana geçmek isteyebilirsiniz. 21 Haziran’da Güneş burcunuza geçiyor ve sizin sezonunuz başlıyor. Enerjiniz yükselirken görünürlüğünüz de artacak. İlişkilerde güç dengesine dikkat edin.

Haftanın mesajı:

Kabuğundan çıkmadan önce, kalbinin neye ihtiyaç duyduğunu dinle.

Aslan

Sosyal çevre, arkadaşlıklar, ekip çalışmaları ve gelecek planları alanında yeni başlangıçlar var. Hafta ortasında Ay’ın burcunuza geçmesiyle görünürlüğünüz artıyor. Ancak Venüs Plüton karşıtlığı ilişkilerde yoğun duyguları ve kontrol temalarını açığa çıkarabilir. Her ilgi sevgi değildir, her mesafe de kayıp değildir. Güneş Yengeç’e geçince biraz içe dönmek isteyebilirsiniz.

Haftanın mesajı:

Sahne senin ama bu kez alkıştan çok hakikati seçmelisin.

Başak

Kariyer, hedefler, toplum önündeki duruşunuz ve başarı alanınızda yeni bir başlangıç enerjisi var. Eğitim, konuşma, yazı, sosyal medya veya danışmanlık temalı işler için güçlü bir hafta. Hafta sonuna doğru Ay burcunuza geçerek sizi daha planlı ve çalışkan hale getiriyor. Ancak beklenmedik gelişmelere açık olmak gerekiyor.

Haftanın mesajı:

Plan yap ama hayatın küçük sürprizlerine de kapıyı aralık bırak.

Terazi

Uzaklar, eğitimler, akademik konular, yurt dışı, hukuki süreçler ve inançlar alanında yeni bir kapı açılıyor. Bu hafta bakış açınız değişebilir. Venüs etkileri nedeniyle aşk, ilişkiler ve para konularında hem romantik hem de yoğun bir atmosfer var. Hafta sonunda Ay burcunuza geçiyor ve dengeyi yeniden kurma ihtiyacınız artıyor.

Haftanın mesajı:

Yeni bir yol seni çağırıyor. Ama bu yolu eski korkularla yürümemelisin.

Akrep

Ortak para, borçlar, krediler, miras, nafaka, vergiler, psikolojik dönüşüm ve kriz yönetimi alanında yeni bir süreç başlayabilir. Bu hafta derin konular yüzeye çıkıyor. Venüs Plüton karşıtlığı sizin için oldukça güçlü çalışabilir. İlişkilerde takıntı, kontrol ve güç mücadelesinden uzak durun. Güneş’in Yengeç’e geçişiyle daha geniş bir vizyon kazanıyorsunuz.

Haftanın mesajı:

Kontrol etmeyi bıraktığında, dönüşüm gerçekten başlayacak.

Yay

İlişkiler, ortaklıklar, evlilik, anlaşmalar ve birebir bağlantılar alanında yeni bir başlangıç var. Karşınızdaki insanlarla iletişim biçiminiz değişebilir. Yeni bir ilişki, yeni bir ortaklık ya da mevcut ilişkide yeni bir karar gündeme gelebilir. Hafta ortasında duygular büyüyebilir. Netlik olmadan büyük sözler vermemek iyi olur.

Haftanın mesajı:

İlişkiler sana ayna tutuyor. Gördüğün şeyden kaçma, onu oku.

Oğlak

İş düzeni, günlük rutinler, sağlık, çalışma ortamı ve hizmet alanınızda yeni bir sayfa açılıyor. Bu hafta hayatınızı daha verimli hale getirmek isteyebilirsiniz. Şiron’un Boğa’ya geçişiyle aşk, çocuklar, yaratıcılık ve kalpten gelen yetenekler alanında iyileşme başlıyor. İlişkilerde daha sıcak ama daha gerçekçi bir dil kurmanız önemli.

Haftanın mesajı:

Hayatını düzenlerken kalbinin sesini de ajandaya ekle.

Kova

Aşk, çocuklar, sahne, yaratıcılık, hobiler ve görünürlük alanında yeni başlangıçlar var. Bu hafta üretmek, anlatmak, paylaşmak ve kalpten gelen bir projeye başlamak için güzel. Ancak Venüs Plüton karşıtlığı ikili ilişkilerde sizi derin yüzleşmelere çekebilir. Güç savaşlarına girmeden kendi merkezinizde kalmanız önemli.

Haftanın mesajı:

Kalbin yaratmak istiyor. Ama önce neye tutunduğunu fark etmelisin.

Balık

Ev, aile, yuva, taşınma, yerleşim, kökler ve iç huzur alanında yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Bu hafta aile içi konuşmalar, evle ilgili kararlar veya geçmişten gelen bir konunun iyileşmesi mümkün. Venüs Neptün üçgeni sizin sezgilerinizi güçlendiriyor. Ancak fazla hayal kurup gerçekleri ihmal etmemeye dikkat edin.

Haftanın mesajı:

Kalbin sana evi gösteriyor. Ama önce içindeki dağınıklığı toparlamalısın.