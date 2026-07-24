Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir’de gerçekleşen istifaların ardından CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı Utku Gümrükçü başkanlığında toplandı. Yapılan toplantının ardından Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ile Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı yönetim kurullarıyla birlikte görevden alındı. Öte yandan CHP İzmir İl yönetimi istifalarla boşalan 4 ilçeye vakit kaybetmeden yeni isimleri atadı. Karabağlar ilçe Başkanlığı’na, eski başkan Bülent Sözüpek atandı.

“Baba Ocağımız CHP”

İlçe başkanlığı görevine tekrar gelen Bülent Sözüpek, CHP İzmir İl Başkanlığı’nın yaptığı atamayı değerlendirerek, “İl yönetim kurulumuz bugün karar aldı. İlçe başkanı tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Daha sonra da istifa etmişti. Bizim baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi, bize verilen her görevi layığıyla yapmaya çalışacağız. Bugüne kadar verdiğimiz mücadelenin devamında da Genel Başkanımız, parti örgütümüzle, aynı heyecan ve zevkle, Karabağlar’ın bütün bileşenlerini temsil ederek devam edeceğiz. Kimse ile sorunumuz son günlerde olmamıştı. Yine aynı devam ederek herkese kapısı açık, birleştirici güç ile mücadele edeceğiz” dedi.

“Kınay CHP’den seçildi, yerel seçim sürecinde benimle yol yürüdü”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve belediye meclis üyelerinin de olası istifalarını değerlendiren Sözüpek, “Bu süreçte Karabağlar’da parti üyeleri nezlinde çok istifa görmedim. Bize de ulaşan bir şey yok. Yönetici arkadaşlarımız da görevden alınmalarının ardından parti üyeliklerini sonlandırmışlardı. Belediye Başkanımız da sonuçta CHP oyları ile seçildi. O dönemde de ilçe başkanıydım. Partiden kimsenin ayrılmasını istemiyoruz ama istifa bireysel bir davranış. Gönlümüz partide kalma yönlerinde. Kalan arkadaşlarımızla CHP mücadelesini devam ettireceğiz” diye konuştu.