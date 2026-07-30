Türk siyasi tarihinin en önemli kırılmalarından birine tanık oluyoruz. Cumhuriyetin kurucu partisi asırlık çınar CHP, 12 Eylül sonrası yaşadığı travmanın benzeri bir durumla karşı karşıya...

80 darbesinde generallerin kapattığı CHP bu kez, parti içindeki iktidar kavgasının bir uzantısı olarak baraj altı kalma riskiyle karşı karşıya...

Bir taraf iyi, diğer taraf kötü yaklaşımı çocukça bir bakış açısı.

İyi ya da kötü taraf yok.

Çıkarlar var. Beklentiler var. Çıkarların ve beklentilerin doğrultusunda pozisyon alan insanlar var.

Kılıçdaroğlu kanadına kalanlara bakın, istisnasız tamamının, 31 Mart sürecinde Özgür Özel ve kurmayları tarafından dışlanmış insanlar olduğunu görürsünüz.

Kırgınlar, üzgünler ve elbette en önemlisi öfkeliler...

AK Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden onlara sunduğu yeniden fırsat penceresine dört elle sarılmaları boşuna değil.

Özel kanadının hatası bu insanlara zamanında kucak açmamış olması.

Bu saatten sonra bunları konuşmanın kimseye faydası da yok.

CHP'de yaşanan kaotik ortamın üç basit sonucu görünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha cumhurbaşkanlığı şimdiden hayırlı olsun.

Özgür Özel'in liderliğindeki yeni parti yapılacak ilk seçimde ana muhalefet partisi koltuğuna oturacak, onlara da hayırlı olsun.

Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP yüzde 7'lik barajı geçer ama bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nu sevenler cemiyetine doğru evrilir, onlara da hayırlı olsun.

Özel'in ve arkadaşlarının ayrılışı sonrası Kılıçdaroğlu için CHP'nin dikensiz gül bahçesi olacağını zannedenler de kısa bir süre içinde yanıldıklarını anlayacaklar.

Partide, gerçek anlamda Kılıçdaroğlu tarafında olan taş çatlasın 20 isim var. Üçüncü yolcuların partide iktidarı ele geçirme ihtimali zannedildiği gibi uzak bir ihtimal değil.

Gürsel Erol ya da Oğuz Kaan Salıcı gibi bir ismin partide ipleri ele geçirmesinin anlamı şu. Yapılacak ilk seçim sonrası Özgür Özel'in yeni partisiyle seçimden yara bere içinde çıkmış CHP'nin birleşme ihtimali ortadan kalkacak demektir.

Koltuk az, taliplisi çok...

Kısaca, CHP bölünmeye rağmen huzuru daha uzun bir süre bulamayacak gibi görünüyor.