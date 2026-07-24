Kadroda bulunan 24 yabancı oyuncu sayısını düşürmeyi hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan santrfor ve sol kanat takviyesi için görüşmeler yürütürken diğer yandan takımdan ayrılacak isimleri şekillendiriyor. Yönetimin kadro planlamasında yer vermediği Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat için N'Golo Kante'nin eski takımı Al-Ittihad devreye girdi. TRT Spor'un haberine göre Suudi temsilcisi, oyuncunun bonservisi için ilk hamlesini yaptı.

AL-ITTIHAD SOFYAN AMRABAT İÇİN NE KADAR TEKLİF ETTİ?

Al-Ittihad, Faslı futbolcu için bonuslarla birlikte 15 milyon euroya yaklaşan teklifini Fenerbahçe'ye sözlü olarak iletti. Sarı-lacivertli yönetim ise oyuncuyu bu rakama bırakmaya sıcak bakmıyor. Yönetim, Amrabat için net 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Faslı oyuncuyla Suudi Arabistan'dan bir kulübün daha ilgilendiği öğrenildi. Avrupa'dan iki kulübün de oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

FENERBAHÇE AMRABAT'I KAÇ MİLYON EUROYA TRANSFER ETMİŞTİ?

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı 2024 yılının yaz transfer döneminde kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli orta saha için 2 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ödeyerek toplam 14 milyon euroya transferi tamamladı.

SOFYAN AMRABAT'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI NASIL?

Sarı-lacivertli formayla toplam 45 resmi maça çıkan Amrabat, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asist üretti. Deneyimli futbolcu, geride kalan 2025-26 sezonunu İspanya ekibi Real Betis'te kiralık geçirdi.