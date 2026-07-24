Karaburun Yarımadası'nın uç noktalarına yakın konumlanan Parlak Köyü, geleneksel taş mimarisini büyük ölçüde günümüze taşıyan yerleşimler arasında bulunuyor. Dar sokakları, taş evleri ve doğal dokusunu bozmayan yerleşim planıyla köy, Ege'nin modernleşme baskısından görece uzak kalmayı başaran nadir adreslerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bölgeyi ziyaret edenler, sakin atmosfer eşliğinde köy yaşamını yakından gözlemleme fırsatı bulurken, fotoğraf tutkunları için de doğal ve tarihi kareler sunan birçok noktaya ulaşabiliyor. Özellikle kalabalık turizm merkezlerinden uzaklaşmak isteyenler için Parlak Köyü, huzurlu yapısıyla farklı bir alternatif oluşturuyor.

Badembükü Koyu ve yürüyüş rotaları doğaseverleri cezbediyor

Parlak Köyü'nün yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Badembükü Koyu, bölgenin en çok ilgi gören doğal alanları arasında yer alıyor. Kayalıklarla çevrili koy, berrak denizi ve sakin atmosferiyle özellikle yaz aylarında yüzmek ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Köyden başlayan yürüyüş parkurları ise ziyaretçilere Karaburun'un doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Bu rotalar boyunca zengin bitki örtüsü, deniz manzaraları ve temiz hava eşliğinde yapılan yürüyüşler, bölgeyi yalnızca deniz turizmiyle değil doğa turizmi açısından da öne çıkarıyor.

Parlak Köyü'nde Boşnak mutfağının geleneksel lezzetleri yaşatılıyor

Parlak Köyü, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Boşnak mutfağını yaşatan yemekleriyle de öne çıkıyor. Köyde hazırlanan geleneksel tarifler, nesilden nesile aktarılan lezzet kültürünü günümüzde de yaşatmayı sürdürüyor. Son yıllarda gelişen pansiyonculuk faaliyetleri sayesinde ziyaretçiler bu yöresel yemekleri yerinde tatma fırsatı bulabiliyor.

Köyde öne çıkan lezzetler arasında şunlar yer alıyor:

Güveçte kuzu kapama

Yoğurtlu katmer

Lor böreği

Patlıcan böreği

Enginar dolması

Kabak çiçeği dolması

Fava

Lor tatlısı

Sündürme

Bu zengin mutfak kültürü, Parlak Köyü'nü gastronomi meraklıları için de cazip duraklardan biri haline getiriyor.

Doğal yaşam alanları ve ESHOT ulaşımıyla kolay keşfediliyor

Parlak Köyü çevresinde yer alan keklik üreme sahası, bölgenin doğal yaşam açısından taşıdığı değeri ortaya koyuyor. Kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları için ilgi çeken alanlardan biri olan bölge, Karaburun'un biyolojik çeşitliliğine de katkı sağlıyor. Ulaşım konusunda ise köy, yalnızca özel araç kullananlara değil toplu taşıma tercih edenlere de hitap ediyor. İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinden yaklaşık iki saatlik yolculukla ulaşılabilen Parlak Köyü'ne, Urla ile köy arasında hizmet veren 978 numaralı ESHOT hattı ile de erişim sağlanabiliyor. Bu ulaşım kolaylığı, köyü İzmir çevresinde günübirlik gezi planlayanlar için ulaşılabilir destinasyonlardan biri haline getiriyor.