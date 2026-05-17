SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, yargı camiasında şok etkisi yaratan bir karara imza attı. Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Cumhuriyet Savcıları M.A. ve H.S.’nin, 'mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte' hareket ettiklerine hükmedilerek meslekten çıkarma cezası verildi.

Şüphelilerle Aynı Masada Kadeh Tokuşturdular

Müfettiş raporlarına göre, ihraç edilen iki savcının adliyede işlem gören bazı suç şüphelileriyle kurduğu yakın ilişki teknik ve fiziki takibe takıldı. Savcılar M.A. ve H.S.’nin, haklarında hakaret, yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan soruşturma yürütülen Mehmet B., Çetin A. ve Hüsamettin K.’nın da aralarında bulunduğu bir grupla restoranda alkol alıp toplu fotoğraf çektirdikleri belirlendi. Bu fotoğrafın işletmenin sosyal medya hesabından paylaşılması ise skandalı büyüttü.

'Savcı Bizi Uyardı' İtirafı

Soruşturma dosyasında, savcıların birlikte alkol aldıkları kişilerin dosyalarını sümen altı ettiği ve kolluk kuvvetlerine baskı yaptığı şu somut tespitlerle yeraldı.Bir yaralama soruşturmasında, şüpheli konumunda olması gereken kişinin ifadesi 'bilgi sahibi' sıfatıyla alınarak UYAP sistemine 'tanık' olarak kaydedildi. Silahla tehdit ve uyuşturucu operasyonunun ardından jandarma ekiplerinin tuttuğu tutanağa çarpıcı bir diyalog yansıdı. Şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları konuşmada, 'M. Savcı bizi uyardı, bu hafta çok zıplamayın dedi' ifadelerini kullandıkları jandarma kayıtlarına geçti. Kumar oynatıldığı gerekçesiyle işlem yapılan bir kahvehane baskınında, nöbetçi savcı M.A.'nın baskını yapan astsubayı telefonla arayarak, 'İnsanları çok sıkıyorsunuz, rahat bırakın' dediği saptandı. Bahse konu kahvehanenin sahibinin de savcılarla yemek masasında oturan isimlerden biri olduğu anlaşıldı. HSK müfettişlerinin UYAP üzerinden yaptığı geriye dönük incelemede, adliyedeki gecikmenin kasıtlı boyutu ortaya çıkarıldı. Savcı M.A.’nın elindeki 755 derdest dosyadan 218 adedini, savcı H.S.’nin ise 958 derdest dosyadan 431 adedini 92 günden başlayıp 650 güne varan sürelerle hiçbir işlem yapmadan adeta sümen altı ettiği rapor edildi.