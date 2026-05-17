Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nda topladığı 516 puanla Bulgaristan'a tarihinin ilk şampiyonluğunu getiren DARA (Darina Nikolaeva Yotova), küresel ölçekte gündemdeki yerini koruyor. Geleneksel Kukeri Festivali ritüellerini modern pop altyapısıyla birleştirdiği sahne şovuyla büyük beğeni toplayan genç sanatçı, başarı basamaklarını tırmanırken özel hayatıyla da merak konusu oldu. Güzel şarkıcının verdiği bir demeçte eşinin kökeninden bahsetmesi üzerine müzikseverler hemen "Ervin Ivanov kimdir?" ve "DARA'nın eşi Türk mü?" sorgularına hız verdi. İşte evliliğiyle ve kariyeriyle adından söz ettiren ünlü ismin eşine dair merak edilen detaylar.

DARA'NIN EŞİ ERVİN IVANOV KİMDİR?

Eurovision şampiyonu DARA ile olan birlikteliğiyle sık sık adından söz ettiren Ervin Ivanov, Bulgaristanlı tanınmış bir bilim insanı, akademisyen ve iş insanıdır. İlaç bilimi olarak bilinen farmakoloji alanında doktora (PhD) derecesine sahip olan saygın araştırmacı, özellikle bitkisel bileşenler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. İlaç sanayisindeki inovatif projeleriyle dikkat çeken Ivanov, endüstriyel kenevir özleri ve bunların sağlık sektöründeki kullanım alanlarına yoğunlaşmış başarılı bir girişimci olarak kariyerini sürdürüyor. Magazin basınından uzak, sakin bir hayat yaşamayı tercih eden çift, 2025 yılının haziran ayında dünyaevine girdi.

DARA'NIN KOCASI ERVİN TÜRK MÜ?

Ünlü Bulgar şarkıcı DARA'nın basına verdiği röportajların ardından en çok araştırılan konulardan biri de Ervin Ivanov'un kökeni oldu. DARA'nın eşi Ervin, Türk'tür. Başarılı popçu, kameralar karşısında yaptığı açıklamalarda ve verdiği özel röportajlarda eşinin Türk kökenli olduğunu sık sık gururla dile getiriyor.

2026 EUROVİSİON ŞAMPİYONU DARA KİMDİR?

Gerçek adı Darina Nikolaeva Yotova olan DARA, 1998 yılında Bulgaristan'ın Varna kentinde doğdu. Müzik eğitimini Varna Ulusal Güzel Sanatlar Okulu'nda tamamlayan ve burada geleneksel Bulgar halk müziği vokal teknikleri üzerine uzmanlaşan sanatçı, henüz 16 yaşındayken katıldığı The X Factor Bulgaristan yarışmasıyla şöhrete kavuştu. Yarışmayı üçüncü bitirdikten sonra Virginia Records ile sözleşme imzalayan DARA, "K'vo ne chu", "Thunder" ve "Mr. Rover" gibi hit parçalarıyla dijital dünyada 80 milyonun üzerinde dinlenme oranına ulaştı.

The Voice of Bulgaria yarışmasında jüri üyeliği de yapan pop yıldızı, 2025 yılında "ADHDARA" adlı albümünü çıkardı. Son olarak ülkesinin 4 yıllık aranın ardından geri döndüğü 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Bangaranga" adlı şarkısı ile 1. oldu.