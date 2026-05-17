Son Mühür - Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibini kapsayan bayram ikramiyesi ödemelerinde süreç bugün itibarıyla başlıyor. 4 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesi, belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılacak. SSK emeklilerinin ödemeleri ise maaş alma günlerine göre yapılacak. Emekli aylığını 17-22 Mayıs tarihleri arasında alanlar ikramiyelerini aynı günlerde alacak. Maaş günü 23-24 Mayıs olanlara ödemeler 21 Mayıs’ta, 25-26 Mayıs tarihlerinde maaş alanlara ise 22 Mayıs’ta yatırılacak.

BAĞ-KUR ödeme tarihi belli oldu mu?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği aylık ve bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin takvim netlik kazandı. Bu kapsamda, BAĞ-KUR (4B) statüsünde yer alan emeklilerin uzun süredir beklediği maaş ve ikramiye ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 21-22 Mayıs tarihleri arasında, tahsis numaralarına göre kademeli olarak hesaplara aktarılacak. Normal şartlarda aylık alma günleri 25 ve 26 Mayıs tarihlerine denk gelen hak sahiplerine, erken bir jestle 21 Mayıs günü ödeme yapılacak. Maaş günleri 27 ve 28 Mayıs olan BAĞ-KUR emeklileri ise ödemelerini 22 Mayıs tarihi itibarıyla banka hesaplarından çekebilecekler.