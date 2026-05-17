Son Mühür- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, silahlı bir kavgaya müdahale etmek isterken hain bir saldırının hedefi oldu.

Şüpheli şahsın açtığı ateş sonucu ağır yaralanan iki kahraman polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Çatışmanın ortasında kaldılar

Olay, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan ekiplerin ihbar üzerine bir silahlı kavga bölgesine intikal etmesiyle başladı. Çevredeki vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla olaya anında müdahale eden Tütüncüler ve Koç, saldırganın doğrudan hedefi haline geldi. Hiç çekinmeden kurşunların üzerine yürüyen polis memurları, görevlerini ifa ederken en yüksek makama yürüdü.

Emniyet Teşkilatı’nı yasa boğan olay sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Saldırganın yakalanması için tüm birimler teyakkuza geçerken, şehitlerin cenaze programına ilişkin detayların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Bakan Çiftçi’den taziye mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, paylaştığı mesajda derin üzüntüsünü dile getirdi. Şehitlerin fotoğraflarıyla birlikte yayımlanan mesajda, emniyet mensuplarının fedakarlığına dikkat çekildi. Çiftçi, taziye notunda şu ifadelere yer verdi:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun."