Son Mühür- CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu iktidarının sona erdiğinin ortaya çıktığı dakikalarda Ali Mahir Başarır'ın ilk sarılarak kutlama yaptığı kişi olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın başını ağrıtacak sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Özgür Özel'in en yakın kurmaylarından biri olan ve siyasi etkisi Malatya sınırlarının dışına taşana Veli Ağbaba'nın, İstanbul'da bir soruşturmada tutuklu bulunan Gökhan Cumalı'yla whatsapp üzerinden yazışmaları kafaları karıştırdı.



Tutuklu bulunan Özkan Yalım'ın Manisa'da Özgür Özel'in çocukluk arkadaşı olan Demirhan Gözaçan'a 1 milyon 200 bin lira verdiğini öne sürmesinin ardından, Muhittin Böcek'ten de para verdim itirafı sonrası, CHP'de 31 Mart seçimleri öncesi adayların hangi kriterle belirlendiği tartışmalarını alevlendirmişti.

Aday belirleme sürecinin en etkili isimlerinden biri olan Veli Ağbaba'nın, bilirkişi raporuna yansıyan 100 bin dolarlık para alışverişini gösteren whatsapp yazışmaları parti içindeki iktidar kavgasını yeni bir boyuta taşıyacak gibi görünüyor.

İzmir'deki adaylıklarda Veli Ağbaba gölgesi...



31 Mart öncesi İzmir'deki adaylık rekabetinin bir parçası olan Veli Ağbaba' nın, İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay,

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık,

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün aday olarak belirlenmesinde aktif olarak rol aldığı konuşulmuştu.

CHP'de Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in itiraflarının ardından adaylık sürecinde parasal ilişkilerin olduğuna dair iddialara Veli Ağbaba'dan yalanlama gelmişti.

Ancak son bilirkişi raporuna yansıyan 100 bin dolarlık para alışverişi iddialarının ardından, Veli Ağbaba üzerinden yeni bir tartışmanın başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

