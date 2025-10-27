İngilizler ve Almanlar artık Türkiye’yi sadece bölgesel bir güç değil, gelecek 50 yılın stratejik ortağı olarak görüyor.

Bu cümle, son haftalarda yaşanan bütün diplomatik hareketliliğin özeti.

⸻

🇬🇧 İngiltere’nin 50 yıllık vizyonu

Brexit sonrası İngiltere, Avrupa Birliği sınırlarının dışına çıkarak küresel bir denge unsuru olma arayışında.

Ve bu yeni yol haritasında, Türkiye kilit ülke haline geldi.

Savunmadan enerjiye, yapay zekâdan deniz ticaretine kadar tüm başlıklarda Ankara’yla derin iş birlikleri kurmak istiyorlar.

Bugün İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ankara ziyareti, sadece “Eurofighter satışı” değil, stratejik bir yeniden yakınlaşmanın sembolü.

Londra, Türkiye’yle birlikte hem NATO’nun doğu kanadını hem de Orta Doğu-Afrika hattındaki güvenlik zincirini yeniden örüyor.

⸻

🇩🇪 Almanya’nın dönüşü

Almanya ise daha temkinli ama bir o kadar da kararlı bir adım attı.

Yıllarca siyasi gerekçelerle askıya alınan askeri ihracatlar, Eurofighter onayıyla yeniden açıldı.

Bu sadece bir savunma anlaşması değil; Berlin’in Ankara’ya “yeniden güveniyoruz” mesajı.

Almanya, enerji güvenliği ve tedarik zincirinde Türkiye’siz bir gelecek olamayacağını fark etti.

Çünkü artık Avrupa’nın kaderi, yalnızca Brüksel’de değil — İstanbul, Ankara ve İzmir hattında şekilleniyor.

⸻

⚖️ Yeni denge

Avrupa, Soğuk Savaş’tan bu yana ilk kez güvenlik kavramını yeniden tanımlıyor.

Ve bu denklemde Türkiye, ne Batı’nın sınırında ne de Doğu’nun kenarında.

Artık merkezde.

Ankara; Londra, Berlin, Roma ve Madrid ile ayrı ayrı masaya oturuyor ama her defasında eşit ortak olarak.

Bu, diplomaside yeni bir çağın başlangıcı demek:

Batı, Türkiye’yi kaybetmeden önce onun yanında durmayı tercih ediyor.

⸻

🔭 50 yıllık projeksiyon

İngilizler bu stratejiyi çoktan çizdi:

Türkiye, Avrupa’nın güvenlik duvarı değil, geleceğin teknoloji ve savunma ortağı.

Almanlar şimdi aynı gerçeği kabulleniyor:

Türkiye’yi dışlamak değil, yanına almak zorundalar.

Önümüzdeki 50 yılın küresel rekabetinde; enerji, üretim, savunma ve yapay zekâ başlıklarında Ankara’yla birlikte hareket eden ülkeler avantajlı olacak.

Çünkü dünya yeni bir döneme giriyor — Türkiye merkezli bir döneme.