Bir 27 Ocak'ta doğdu…

Bir 13 Ocak'ta hayata veda etti…

Araya…

Kahramanlıkla... Vatan aşkıyla... Cesaretle... Hasretle geçen…

Dolu dolu “88 yıl” sığdırdı…

*

Türkiye'de Cumhuriyet ilk yaşını kutlarken…

Ve dahi...

Kıbrıs, henüz…

Birleşik Krallık’ın bir kolonisi iken…

Yeşil Ada'nın…

Güney Batı ucundaki Baf Kasabası'nda dünyaya geldi…

Adını, Rauf Denktaş koydular...

*

İngiltere'de hukuk tahsili yaptı…

Yazardı, siyasetçiydi…

Ömrünü Kıbrıs Türklüğü'ne ve…

Yavru Vatan'ın “Yunanistan’a bağlanması” anlamına gelen…

“ENOSİS” ile mücadeleye adadı…

Doktor Fazıl Küçük önderliğindeki bir avuç Türk…

“Aman, Kıbrıs Girit olmasın…”

Diye haykırarak…

Seslerini Anavatan Türkiye'ye duyurmaya çalışırken…

Daha 20'li yaşlarda...

O kahramanların arasında yer almıştı bile…

Yaşamı boyunca…

Bir insanoğlunun siyaseten sahip olabileceği…

Her türlü unvanı yakasında taşıdı…

Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı oldu…

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yaptı…

Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı seçildi…

Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı oldu…

Ve; son olarak…

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı” unvanı ile taçlandı…

Ne var ki...

Anavatan'da sürgüne geldiği bir “güzelliği” hiç unutamadı…

O Cennet’in adı…

İzmir'in Foça İlçesi’ne bağlı…

“Yeni Foça Mahallesi” idi...

Öyküsü ise, pek güzel ve anlamlıdır…

Gözleri nemlendirir, göğüsleri kabartır...

*

Kıbrıs, 1964'te Birleşmiş Milletler'e üye oldu…

Cumhurbaşkanı Papaz Makarios'tu…

Kan kusturuyordu adanın yerli Türkleri'ne…

Baf'ta doğan O “Milli Kahraman” ise…

Direnişin başrolündeydi…

Gizli faaliyetlerini sürdürürken…

Erenköy'de yakalandı, tutuklandı…

Takvimler, 1967'yi gösteriyordu…

Türkiye, O kahramanı…

Makarios'un insafına bırakamazdı…

Devletimiz gücünü gösterdi; diplomasi araya girdi…

O kahramanı cımbızla çeker gibi…

Papaz'ın elinden aldık; Ankara'ya getirdik…

*

Devlet Baba'nın koruması altındaydı artık…

İlk sözü şu oldu:

“Ankara'da oturamam…”

Ana vatana gelirken, yolda Foça'nın methini duymuştu…

Sonra fotoğraflara baktı…

Küçücük bir sahil kasabasıydı…

O günkü adıyla “Yenice”…

Ve ne kadar da çok benziyordu Yavru Vatan'daki…

Doğup, büyüdüğü Baf'a!

“Beni ve ailemi Yenice'ye yerleştirin” dedi…

Ardından bi’solukta kalbinden geçenleri seslendirdi:

“Aynen Baf'taki gibi…

Denizin mavisini göreyim, kumsalda yürürken…

Yavru Vatan için neler yapabileceğimi düşüneyim...”

Kabul etti, Ankara…

Sonra, ver eline Foça…

Oradan da karayoluyla Yenice…

*

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin…

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş…

Eşi ve evlatlarıyla…

43'üncü yaşını sürerken…

O günkü adıyla Yenice'de…

Bugünkü adıyla Yeni Foça'da…

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki taş evde…

Tam beş buçuk ay yaşadılar…

O sürecin adı; sürgündü ama…

Hayatlarının…

Belki de en mutlu günlerini o taş evde geçirdiler…

Dönemin Foça belediye başkanları…

Selçuk Dirim ve daha sonra seçilen Mustafa Konuk…

Ve tabii ki; Yenifoça halkı…

Denktaş Ailesi'ni çok sevdiler; sahip çıktılar…

Alay komutanı Mehmet Remzi Kızılsu…

O aileyi gözü gibi korudu…

*

O sıcak günleri...

Lütfen gözünüzün önüne getirmeye gayret edin...

Rauf Denktaş…

Her sabah sahile iniyor…

Yavru Vatan'ın geleceği için düşlediği planları…

Minik minik kaleme alıyor…

Kıbrıs'ın geleceğini ete / kemiğe büründürmek için...

Ankara ile teması hiç bırakmıyordu…

En büyük arzusu…

Kıbrıs'ta bıraktığı halkının…

Korkudan, kaygıdan uzak biçimde…

Hür, bağımsız ve egemen olarak yaşaması yönündeki…

Emelini ve kuvvetli arzusunu pekiştirmekti…

Hürriyet'in… Bağımsızlığın… Kardeşliğin… Dostluğun…

Ne olduğunu Yeni Foça'da görüyor, yaşıyordu…

*

Oğlu Serdar Denktaş 11 buçuk yıl önce…

Dönemin Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ın…

Babası adına düzenlediği park ve büstün açılışı için…

Yeni Foça'ya geldi…

Denize baktı; kaldığı taş evi nemli gözlerle izledi…

Sahilde yürüdü ve şöyle dedi:

“Kıbrıslı Türkler sahile indiklerinde çocuklarına, (Türkçe konuşmak durumunda kalırsanız sessiz konuşun, Türk olduğunuz anlaşılmasın!) uyarısı yapardı... O nedenle, Kıbrıs'ta sahile gidip, yüzmeyi öğrenemedim... Yüzmeyi nerede öğrendim bilir misiniz? Yıllar sonra sürgün günlerinde Yeni Foça'da öğrendim... Bir Türk ülkesinde, özgürlüğün yaşandığı bir bölgede, Yeni Foça'da yüzebildim… 1974 Barış Harekatı bu nedenle çok önemliydi…”

*

Bitiriyoruz…

Yeni Foça, sadece İzmir'in bir turizm yıldızı değildir…

Aslında…

Tam olarak…

Bir balıkçı kasabası demek de zor…

Ancak…

Kanıtlamak mümkün değil ama…

Yeni Foça'yı…

Büyük olasılıkla…

Yavru Vatan'ın nasıl bir “Devlet”e dönüşeceğinin…

Fikren yeşerdiği…

Bir Cennet olarak anmak yanlış olmasa gerek!

Nokta…

Hamiş: Neredeyse Cumhuriyet’le yaşıttı Rauf Raif Denktaş (27 Ocak 1924, Baf - 13 Ocak 2012, Lefkoşa), Kıbrıs Türkü’ydü, siyasetçi ve yazardı... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti... 1983'ten 2005'e kadar toplam “21 yıl 5 ay 9 gün” Cumhurbaşkanlığı yaptı...

Sonsöz: “Rauf Denktaş'ı milli kahraman yapan, halkına ve Türk Ulusu'na olan sevgisidir… / Anonim…”

Özel Not: CHP İzmir eski Milletvekili Kemal Anadol ve Foça Aşığı araştırmacı – yazar İbrahim Gürsu'ya teşekkürlerimle…