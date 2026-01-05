Yeni dünya düzeni masallarla anlatılıyor ama pratikte tek bir dili var: güç.

ABD çıkarları söz konusu olduğunda;

abluka da meşru,

ambargo da normal,

yaptırım da sıradan,

darbe de mümkün,

suikast da, adam kaçırma da…

Sonra dönüp “hukuk”, “demokrasi” ve “insan hakları” nutukları atılıyor.

Bu söylemlerle artık kimse kimseyi ikna edemiyor.

Çünkü gerçek ortada.

Bugün Venezuela’da olan şey,

dün Irak’ta, Libya’da, Suriye’de yaşananların devamıdır.

Yarın başka bir ülkede tekrarlanacaktır.

Bu nedenle yanlış soru şudur:

“ABD neden böyle yaptı?”

Doğru soru şudur:

“Bu sistem böyle çalışıyor, peki biz buna karşı ne yapacağız?”

Türkiye için mesele ideolojik değil, stratejiktir.

Temennilerle değil, güçle ayakta kalınan bir döneme girilmiştir.

Bu düzen adil değil.

İnsani hiç değil.

Ama gerçektir.

Devletler ahlaka göre değil,

gerçeğe göre plan yapar.

Türkiye de yapmak zorundadır.