Bir futbolcu düşünün.

Burak Yılmaz..

Beşiktaş…

Fenerbahçe…

Trabzonspor…

Galatasaray…

Dört büyük kulübün formasını giymiş.

Sadece forma giymek değil…

Gol atmış.

İz bırakmış.

Taraftarın hafızasına kazınmış.

600’den fazla maç…

270’in üzerinde gol…

Süper Lig’de 180’den fazla gol…

Tam 77 kez A Milli takım formasını giymiş.

Ve milli takımda 31 gol…

Bu rakamlar tesadüf değildir.

Bu rakamlar, bir kariyerin değil…

Bir emeğin özetidir.

Başarılı bir futbol öyküsünün kısa bir özetidir.

+++

Bir de Avrupa var…

Fransa’da Lille OSC ile şampiyonluk…

Lille’de 73 maçta, 25 gol attı…

Biz değil anma Fransızlar heykelini dikti.

Kolay mı?

Değil.

Ama Burak Yılmaz kolay yolu hiç seçmedi.

Sahada mücadele etti.

Gol attı.

Sorumluluk aldı.

Ve 2023’te futbolu bıraktı.

Ama görünen o ki…

Sahadan çıktı, sistemin içine girdi.

+++

Şimdi teknik direktör.

Ama bu kez rakibi sadece takım değil.

Sistem.

Hakem kararları…

Federasyon…

Kurullar…

Ve o çıkıyor, açık açık konuşuyor:

“Bu düzen böyle gitmez” diyor.

+++

Gaziantep FK’nın başında…

Bir maç sonrası…

İstifa ediyor.

Ama aslında istifa sadece görevden değil.

Bir düzene itiraz.

“Doğrandık” diyor.

“Hak yendi” diyor.

“Bu hakemlerle olmaz” diyor.

Ve en ağır cümleyi kuruyor:

“Büyükler korunuyor…”

+++

Türkiye Futbol Federasyonu…

Merkez Hakem Kurulu…

Bu kurumlar güven vermiyorsa…

Sahada oynanan futbol ne kadar adil olabilir?

Bir takım kazanır…

Bir takım kaybeder…

Ama herkesin içine sinmesi gerekir.

Bugün sorun tam da bu:

Kimse içine sindiremiyor.

+++

Burak Yılmaz bir şey daha söylüyor:

“Şampiyon olanın da içine sinmez, düşenin de…”

İşte asıl cümle bu.

Çünkü adalet…

Sadece kaybedenin değil,

kazananın da vicdanında ölçülür.

+++

Türk futbolu bugün golü değil, hakemi konuşuyorsa…

Orada sorun vardır.

Ve o sorunu artık sadece taraftar değil, sahanın içinden gelenler de haykırıyorsa…

Kulak vermek gerekir.

+++

Belki Burak Yılmaz yalnız değil.

Belki herkes aynı şeyi düşünüyor…

Ama herkes söyleyemiyor.

O söyledi.

Bedelini de ödedi.

+++

Diyeceğim odur ki:

Bir ülkede futbol adaleti tartışılıyorsa… Orada sadece maçlar değil, güven de kaybediliyordur.

Üç maymunu oynayan beyzadelere sesleniyorum.

Umarım ve dilerim ki Burak Yılmaz’ın konuşmalarından sonra siz de sesinizi yükseltirsiniz.

Mahkemelerde adalet kalmadı.

Futbolda da…