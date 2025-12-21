Üstünde yaşadığımız bu bereketli topraklar...

Birbirinden güzel...

Son derece anlamlı “atasözleri”...

...Ve dahi...

Hayat dersi veren özelliği ile ünlüdür...

Mesela...

“Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar!”

Efsane bir atasözü olarak anılır...

Tam karşılığı şöyle:

“Birilerinin zengin oluşundan gereğinden fazla söz etmek doğru olmaz...”

İyi de...

“Atasözü böyle diyor diye, “Abooov” dedirten gelişmeleri unutalım mı?”

*

Siz bu satırları okurken...

Takvimler Aralık’ın 21’ini gösteriyor olacak...

Yani...

2026 yılını karşılamaya...

Tam 10 gün kaldı...

31 Aralık Çarşamba tam gece yarısı...

Yaşlı dünyamızın her köşesinde olduğu gibi...

Kısmetse...

Yeni yılı karşılayacağız...

*

Her yılbaşı gecesi...

Dünyanın eğlencesi demektir...

Ağırlıklı olarak...

Son 30 yıldır...

Türkiye’nin baba kentlerinde...

Ünlü sanatçıların konser biletleri...

Daha...

O geceye günler kala bitiverir...

*

Nitekim...

Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri şu sırada belli oldu...

İşte...

O gece (31 Aralık Çarşamba)...

Hangi sanatçı ne kadar kazanacak; liste şöyle:

*

2026’yı karşılayacağımız gecenin...

En yüksek sahne ücreti...

Türkiye’nin Megastarı’na nasip olacak...

Tarkan’ın...

O geceki performansının karşılığı...

İddialara göre:

“42 milyon Lira”...

Bu rakam...

Bugüne kadar Türkiye’de yılbaşı konseri için ödenen...

En yüksek meblağ olarak tarihe geçecek...

*

Ya, diğer sahne yıldızlarımız?

İşte...

Tarkan’ın arkasından sıraya giren...

O “zengin” ve “bol ışıklı” liste...

Gülşen: 10 milyon TL. / Melek Mosso: 7 milyon TL. / Serkan Kaya: 5 milyon TL. / Ebru Gündeş: 10 milyon TL. / Mahsun Kırmızıgül: 10 milyon TL. / Özcan Deniz: 8 milyon TL. / Sibel Can: 8 milyon TL. / Sıla: 7 milyon TL. / Aşkın Nur Yengi: 7 milyon TL. / Funda Arar: 5 milyon TL. / İrem Derici: 3,5 milyon TL. / Simge Sağın: 4 milyon TL. / Levent Yüksel: 5 milyon TL. / Zeynep Bastık: 4 milyon TL. / Koray Avcı: 5 milyon TL. / Deha: 4 milyon TL. / Ziynet Sali: 4 milyon TL. / Derya Uluğ: 3 milyon TL. / Petek Dinçöz: 2 milyon TL. / Yıldız Tilbe (Batum): 10 milyon TL. / Linet (Batum): 4 milyon TL.

*

Bitmedi; listenin devamı biraz daha mütevazı(!) ama yine çok ışıklı:

Gülben Ergen (İzmir): 3 milyon TL. / Ebru Yaşar (İstanbul): 4 milyon TL. / Hakan Altun (Cahide): 8 milyon TL. / Berkay (Antalya): 4 milyon TL. / Deniz Seki (Antalya): 5 milyon TL. / Edis (Aydın): 8 milyon TL. / Merve Özbey (Ankara): 3 milyon TL. / Emrah (İstanbul Günay): 4 milyon TL. / Şevval Sam (İstanbul): 4 milyon TL. / Mert Demir (Samsun): 4 milyon TL.

*

“Posta Gazetesi”nin haberine göre...

Sadece biletli gösterilerle sahneye çıkan Ata Demirer...

İlk kez bir otel sahnesinde yer alacak...

Ünlü komedyenin...

“Rixos Tersane” ta hayranları ile bulaşacağı...

Yılbaşı gecesi için “30 milyon TL.”ye anlaştığı iddia ediliyor...

*

Ünlü bir sanatçımızın rotası ise biraz farklı...

Sahnelerin popüler yıldızı Hadise...

Yılbaşında iki ülkede arka arkaya konser vermeye hazırlanıyor...

Güzel yıldızın rotası ise şöyle: 31 Aralık Kıbrıs konseri: 10 milyon TL. / 1 Ocak Dubai konseri: 10 milyon TL.

*

Şimdi diyeceksiniz ki, “Hani Emel Sayın”?

Haklısınız...

Meslek hayatı boyunca assolist unvanını...

Gururla taşıyan Emel Sayın...

2026’yı...

Yıllardır olduğu gibi...

“İstanbul Günay”da hayranlarıyla birlikte karşılayacak...

“Mavi Gözlü Efsane”...

An itibarıyla...

Tamı tamına 80 yaşında...

O geceden kazanacağı para...

Belki de...

Yılbaşı listesindeki bir çok yıldızın alacağından çok az...

Sadece, “5 milyon TL.”

*

...Ve, tabii ki, olmazsa olmaz...

60 gün sonra “80 yaşına merhaba” demeye hazırlanan...

Süperstar Ajda Pekkan...

Yıllara meydan okuyan sanatçının...

O gece İstanbul Marriott Hotel Şişli’ndeki konserinden...

“8 milyon TL.” alacağı konuşuluyor...

Kıskanmak yok; o gece senede bir gece...

Nokta...

Sonsöz: “Sanatçıları bi’yana bırakalım; azıcık kendimize ayna tutalım ... Yeni yıl, kalplerimizi birbirimize daha çok yaklaştıran huzur dolu bir köprü olsun...”