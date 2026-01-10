İstanbul vapurlarında çay servisi kalkacakmış. Bilemiyorum belki siz bu satırları okurken kalkmış da olabilir. Eminim bu kararın birçok gerekçeli sebebi vardır. Ama çaysız gevreksiz de vapur sefası ne bileyim eksik değil mi? İnce belli bardakta, tavşan kanı çayımızı alıp sessiz sakin bir köşeye çekilip çayımızı yudumlarken martılara gevrek atamamak…

-Oh be iyi ki vapurla geçtim karşıya sevinci yaşarken damakta çayın tadını hissetmek… Bir elinde gazeten, diğer elinde çayın vapurda oturacak yer aramak… Vapurdan inmeye yakın çayın parasını, çay tabağının üstüne bırakıp inişe doğru yürümek… Bunların hiçbirini karton bardağa koyulmuş çay ile düşünemiyorum. O kaosun sıkışmışlığın içinde çay-vapur ikilisi bir solukluk mutluluk bizim için.

Hangimiz seviyoruz otomattan aldığımız çayı? O buruk, demlenmemiş çayı içmekten hangimiz memnunuz. İnce belli bardakta çay içmek bir kültür meselesidir.

Sevgili İstanbullular, vapurda ince belli çayınıza sahip çıkınız.

Aren Kurtgözü’nün yorumu ile “ince belli”nin duyulara hitap eden fonksiyonel yanını direkt onun cümleleri ile aktarmak isterim:



‘’Gerçekten de ince belli bardaktan çay içmenin her tür duyuyu tatmin eden zengin bir yanı vardır. Dokunma duyusuna bir güzelleme gibidir adeta. Soğuk havada ince belinden tutup elimizi ısıtabiliriz; alttaki küreden kavradığımızda tam avcumuzun içine oturur. Ya da çok sıcak gelirse, ağzının çevresinden hafifçe tutabiliriz. Alta doğru genişleyen haznesi, ağırlık merkezini aşağıda tutarak, dengeli bir biçimde taşımaya, bardaklarla dolu çay tepsisi ile yapılan akrobasiye, yani kinestetik duyuya yardımcı olur. İncecik camdan küresi, hangi yönden gelirse gelsin ışığı buyur edip yansıtır, görsel bir şölen sunar. Çiçek gibi açılan ağzı, kokuyu içimize çekmemiz için davet eder gibidir.’’

Çay, demliğimize gelinceye kadar uzun bir yolculuktan geçer ve her aşamasında büyük özen gösterilip emek harcanır. Bunun farkında olarak çayımızı demlemek, bardağımızı seçmek, her yudumda çayın lezzetini ve yaşadığımız anın kıymetini hissedebilmek aslında hepimizi birer çay sanatçısı yapar.

Haydi, şimdi bir bardak çaya ne dersiniz?



AŞK ARARKEN MAAŞLI İŞ BULMAK!

Haftanın da en ilginç araştırması, ekonomi dünyasından geldi.

İş piyasası o kadar daraldı ki, insanlar artık LinkedIn’den umudu kesip Tinder ve Bumble gibi platformlarda "kariyer avcılığına" çıkmış durumda. Üstelik rakamlar, bir mülakat koparmanın yolunun bazen bir "eşleşmeden" geçtiğini kanıtlıyor.

Bu uygulamaları iş bulmak için kullananların yüzde 37’si masadan bir iş teklifiyle kalkmış durumda. Artık 'Biyografi' kısmına 'Romantik, seyahat etmeyi sever' yazmak yetmiyor; yanına bir de 'İleri derece Excel ve kriz yönetimi' eklemek gerekiyor!