Türkiye Cumhuriyeti...

Bu yıl (2026) 29 Ekim’de 103’üncü yaşını kutlayacak...

Gururla... Coşkuyla... Minnetle...

Ne var ki...

86 buçuk milyonluk Türkiye Cumhuriyeti…

Nasıl oldu da…

Son iki yıldır ilan vererek…

“Doktor ve sağlıkçı arar hale geldi?”

Neden?

Çünkü...

Sadece geçtiğimiz yıl (2025)

“Bir milyar kez hekim gördük karşımızda!”

Yani...

Eskisi gibi sağlıklı değiliz...

Neden?

Yeterli doktor yok...

An itibarıyla…

Bu güzel vatanın aktif hekim sayısı 200 binin üstünde...

Garip ve acıklı ayrıntı şu:

Şu sıralarda...

Aktif sağlık personeli sayısı 1 buçuk milyon...

O bile yetmiyor...

*

Almanya… İtalya… Fransa… İspanya…

Nüfusları bizden daha az ama…

Doktor sayısı aslanlar gibi bizi katlıyor…

...Ve bu şu anlama geliyor:

“Hasta sayımız hızla artıyor ama yeterli doktorumuz yok…”

İşe bakın; bu da yetmezmiş gibi...

Mevcut doktorların bir kısmı da...

Gün geliyor; memlekete veda edip...

Yabancı ülkelere gidiyor...

Nasıl farkına vardık bu acıklı durumun?

Çok basit!

Hastane koridorlarında uzayan hasta kuyruklarından!

Bi'de baktık ki…

Bu güzel ülkenin, acayip bir doktor açığı var…

Bu devasa sorunun nedenlerini alt alta sıralayıp…

Mantıklı bir “neden” bulmak yerine…

Ne yaptık o günlerde?

İşte o gencecik hekimlerin arkasından mendil salladık(!)

Şimdi vaziyet “nanay” olunca acıklı acıklı ne demeye başladık?

“İlan vererek bile doktor bulamıyoruz!”

Bulamayız, tabii…

Çünkü…

Birincisi…

İnsanca yaşayacak kadar para kazanamıyorlar!

İkincisi…

Her an bir hasta yakınından “dayak yeme” riski var!

Siz, hiç…

Almanya'dan… İtalya'dan… İngiltere'den…

Hasta yakınlarının…

Doktor, hemşire, sağlıkçı dövdüğünü duydunuz mu?

*

Yakın geçmişte...

Geçtiğimiz yıl…

Yurtdışına gidebilmek için “iyi hal” belgesi alan…

Doktor sayısının 2 bin 700'ü geçtiği iddia ediliyor…

Bu gidişle…

Belli ki; “3 bin”den fazla sağlık çalışanı…

“Tutmayın beni!” diyerek…

Türkiye'yi kalbinde ve anılarında yaşatarak…

Avrupa'daki bir ülkede mesleğini uygulayacak…

Buna göz yummak(!) hangi vicdana sığar?

Diyorlar ki...

Toplam 233 bin hekimimizden...

2025’te yurt dışına giden doktor sayımız sadece 412...

'Devlet Baba, ne yapacak ne edecek; doktor kaçışının önüne geçecek… Başka çaresi yok; bu büyük sıkıntının!'

*

Birkaç ay önce...

“Cumhuriyet' gazetesinde şöyle bir haber vardı:

“Kamu hastanelerinde kriz büyüyor…

Sağlık Bakanlığı bu yıl iki kez hekim ilanına çıktı…

Yaklaşık 3 bin boş kadrosu olan bakanlık...

İlkinde 39, ikincisinde 774 atama yapabildi…

Çocuk bölümlerinin çoğunlukta olduğu 22 branş ise...

Hiç tercih edilmedi!”

*

Hazin bir olay ama…

Belli ki…

Bu vatandan…

“Doktor kaçışı”nın önüne geçilemeyecek…

Bu acıtan kaçışın…

Kimi yerlerde iddia edildiği gibi…

Daha fazla “para kazanmak” için değil…

Giderek kaybolan 'itibar' acısı yüzünden…

Saygı görmek en büyük arzuları…

“Değerli bulunmak istiyorlar…”

Hepsi bu kadar…

Çok bi'şi mi istiyorlar?

Hatırlayın…

En çok üç, bilemediniz dört yıl öncesi…

Doktorun odasına…

Ceketimizin düğmesini ilikleyerek girerdik…

Neden?

Can kurtaran hekime sonsuz saygımızdan…

Şimdi…

Bırak ceketin önünü iliklemeyi…

Eline ne geçtiyse “doktor döven” garabet bir süreç yaşıyoruz!

Yalnız doktor, hemşire ve sağlıkçıyı sopadan geçirmiyoruz…

Güvenlik elemanını…

Doğduğuna pişman ediyoruz…

Hastanenin güvenlik personeli bile…

Bu “sağlık döverler” ile baş edemiyor!

Hem trajik hem komik!

Benzerini bulamazsınız başka yerde…

*

Ömürlerini hastaya can veren...

Binlerce genç meslektaşının yetişmesinde katkısı olan hocalar...

Acıklı konuşuyorlar:

“Bu kadar hekim kaybı Türkiye gibi bir ülke için ağır bir insani sorundur… Tıp fakültesinin mezuniyetine kadar yetiştirmiş olduğumuz uzman ve kariyer sahibi insanları ülkesinden kaçırıyor olmamız çok büyük bir insani yıkımdır!..”

*

Bitiriyoruz…

Yalnız bizim ülkemizde değil…

Dünyanın her köşesinde…

Doktorluk…

En “itibar”lı mesleklerin başında gelir…

Ve o “itibar”…

“Saygı görmek”le eşdeğerdir…

Hatta...

“Değerli olduğunu hissettirmenin”nın tam karşılığıdır…

Üstelik...

“Güvenilir olma” madalyası taşımak kadar önemlidir…

Ama...

Daha da önemlisi ise şudur:

Türkiye'de her 1000 kişiye ne acıdır ki sadece “2,3 doktor” düşüyor... OECD ortalaması ise “3,7 doktor” seviyesinde...

...Ve, bugünün müjdeli haberi:

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için...

Başvuru tarihleri henüz belli değil...

Geçen yıl başvurular Mayıs’ta başlamıştı...

Bu yıl da beklentiler aynı dönemlerde...

Başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor...

PEKİ; ŞARTLAR NELER?

Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak...

Nokta…

Hamiş: “Yakında pansuman yapacak sağlıkçı bulamazsak şaşırmayalım… Bıçak kemiğe dayandı…” / Hekimler böyle diyor…

Sonsöz: “Sadece geride bıraktığımız 2025 yılında, 234 bin doktordan 412’si yurtdışına gitmiş! / Kemal Memişoğlu – Sağlık Bakanı...”