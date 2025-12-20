Tam 12 gün kaldı Yepyeni bir yıl bize 86400 sn sunacak... Şehrin her yeri ışıl ışıl... Rengarenk dans eden ışıklar..

Sevdiklerimize ufak hediyeler almak için farklı yerlerde kurulmuş stantlar var.

Şans ve uğur getireceğine inanılan, kendisine bile faydası olmadığını düşündüğüm. Ne akar ne kokar kokinalar çiçekçilerdeki yerini aldı. Mağaza önlerinde süslenmiş çam ağaçları, noel baba, kar taneleri... Kırmızı iç çamaşır çılgınlığı... Gecen sene mor olmuştu. Bu yıl yine kırmızı moda... Müşteri bekleyen umudunu yeni yıla bağlayan esnaf... Evet hediyeni esnaftan alarak ona bir hayat suyu vermek lazım. Hem de sevdiğimizi mutlu etmek için bir fırsat... Bazı derneklerde üyeleri ile buluşup erken yılbaşı kutluyor. Her gün bir yerde bu coşkuyu yaşıyoruz. Bu hafta iki tanesine katılabildim.

GİSİDER'İN MUMLU GECESİ...

Sondan başlayalım.

Kısa adı GİSİDER olan Girişimciler ve İş Dünyası Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen geleneksel gala gecesi, yine iş dünyasının seçkin temsilcilerini bir araya getirdi.



İzmir'in en güzel eğlence mekanlarından biri olan Mumlu'da GİSİDER Başkanı Merve Melek Çakır'ın davetlisi olarak, gazeteci dostlarımla bu muhteşem geceyi takip ettik...

BEYAZ BİR MELEK...

Başkan Çakır gülen yüzü ile bizi karşılıyor beyazlar içinde bir melek gibi... Esat Erçetingöz ağabeyimle beraber giriyoruz Mumlu'ya. İçerde diğer gazeteci dostlar... Posta Gazetesi yazarı, Ege Gastronomi Turizm Derneği'nin çiçeği burnunda Başkanı Sezer Altan da yeni gelmiş. Hemen gecenin sahibesi Beyaz Melek, Çakır Başkan ile fotoğraf çekiyoruz. Levent Dikim girişte bol bol fotoğraf çekiyor... Seher Onay, Esin Vardar basın masasında yerini almış bile... Masadaki yerimizi alıp, sohbete başlıyoruz. Bir parantez açayım...

İKİ ÖZEL BULUŞMA...

Merhaba Buluşmaları'nda MÜYORBİR Başkanı ve Grup Gündoğarken efsanesi Burhan Şeşen ve Hakan Barçın'ın yönettiği Bir Foça Efsanesi Nihat Erim belgeselinin gösterimi hemen hemen aynı saatlere denk geliyordu. Ama Bornova Sokağı girişinde Esat ağabey ile karşılaştığımda her şey silindi. Onunla çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ocak ayında iki özel fotoğraf sergisi geliyor... Sohbet sonrası Mumlu'ya gidiyoruz. Parantezi kapat...

BASIN MASASI...

Evet masada birbirinden özel mezeler var. Tabaklarımıza dolduruyoruz. Masamızda bir gurme olunca hemen karşı çıkıyor. Öyle ordövr tabağı gibi yapmamalıymışız. "Tek tek alın ve lezzetin tadını çıkarın" diyor. Masanın en gastro adamının yanında oturan Seher bu mekanın yıllarca danışmanlığını yaptığı için her şeye hakim. Gece 20.00'de başlaması gerek ama misafirler henüz yerini almadı. İş dünyasının yakışıklı beyleri ve güzel kadınları yavaş yavaş masalarındaki yerlerine oturuyor. Geceyi takip eden son gazeteci de yerini alıyor. Mehmet Özdoğru, benim kaçırdığım Nihat Dirim belgeselini izleyip gelmiş.

Bir şıklık yarışı içindeler. Bir kez daha iyi ki İzmir diye düşünüyorum. Seher, "mekanın sahibi Gökhan beye bir merhaba diyelim" diyor. Uygunsa Cemiyet Gazinosu'nun yıldızı Cem Belevi ile de röportaj yaparız.

MUMLU MEMNUN AMA...

Yıllardır bu sektörde mücadele eden Gökhan Plana ile eğlence hayatının geldiği noktayı konuşuyoruz. İşler eskisi gibi değil. Buna da şükür... Saat 21.00 oldu derken saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile gece başlıyor.

GECE BAŞLIYOR...

Önce AOSB Başkanı ve dernek yönetim kurulu üyesi Cenk Karaca, sonra Başkan Merve Melek Çakır misafirlere "hoş geldiniz" diyor. Üst düzey katılımla gerçekleşen gecede; başkan girişimcilik vizyonu, sürdürülebilir başarı ve güçlü iş birliklerinin önemi ön plana çıkaran bir konuşma yaptı. GİSİDER'in kısa filmi sonrası yönetim kurulu sahnede fotoğraf çektiriyor. Sonra bu yıl dördüncüsü düzenlenen geleneksel gala gecesinin eğlencesi başlıyor.

EĞLENCE ZAMANI...

Harika Esra, sevilen şarkılarla salonu avcunun içine alıyor. Rüyalarda buluşuruz. Bu şarkı ile kavuşuruz... Başkan Çakır ise masaları tek tek dolaşarak konuklarla sohbet ediyor. Bizde gece ile ilgili bu buluşmaları fotoğraflıyoruz. Başkan Çakır'ın arkasında siyahlar içinde iki koruma olmasa daha samimi olurdu diye düşünüyorum. Sonuçta aile arasında bir buluşma değil mi?

Biz de eğlencenin içinde buluyoruz kendimizi bahçe duvarından aşıyoruz... Harika Esra yerini güzel bir dansçıya bırakıyor. Dansöz kıvrak bir şekilde tüm vücudu ile notalara eşlik ediyor. Cem Belevi bizi bekliyor. Biz oyuncu, şarkıcı ve yeniden gazino konseptini oluşturan Belevi ile kısa bir söyleşi yapıyor. 2026 mesajını alıyoruz. Bu sırada sahnede efeler var.

CEM BİZİ GAZİNOYA GÖTÜRÜYOR...

Veee beklenen an... Cem Belevi iki güzel dansçısı ile sahnede... Yar Etme... Sonra yavaş yavaş yetmişlere gidiyoruz. Ferdi Özbeğen, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses... Cem Belevi bu işi çok iyi yapıyor. Geçen sene İzmir'de başlayan Cemiyet Gazinosu dolu dizgin devam ediyor. Yeni yıla kadar her gün başka bir alemde sevenlerini eğlendirmek devam edecek. Salon yerinde duramıyor. Birbirinden özel şarkılara eşlik ediliyor. Gazino kültürünün yaygın olduğu zamanlarda çocuktum. Bülent Amcamla gazinonun önünde bekler. İçeride şarkı söyleyen assoliste eşlik ederdik. Zeki Müren, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı... Cem Belevi bu konsepti yaşatmaya çalışması ayakta alkışlanacak bir hareket...

GİSİDER Başkanı Merve Melek Çakır konuklarla tek tek ilgilenerek, derneğin iş dünyasına sunduğu stratejik katkıyı sosyal ve kültürel bir atmosferle taçlandırarak, unutulmaz bir gece yaşattı. Yeni yıl pastası da üyelerle birlikte kesildi. Beşinci galada buluşmak üzere...

KADINLARA SAYGI DURUŞU...

Bir başka buluşmada kültürel bir etkinlik içindi. Kadınlara saygı duruşu niteliğinde bir çalışmaydı.

BPW İzmir İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, kolektif bellek ve kültürel anlatı alanında yürüttüğü projesini "Ailemin Kadınları" adıyla kitaplaştırarak tanıttı. BASİFED konferans salonunda gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşandı.

AİLEMİN KADINLARI...

BPW İzmir tarafından yürütülen ve 2024-2025 dönemini kapsayan "Ailemin Kadınları / The Hidden Figures: Women of My Family" projesi, farklı coğrafyalardan, farklı yaş ve kültürel arka planlardan gelen 12 kadın yazarın 14 hikaye ile kaleme aldığı eser, tarihsel kurgu metinleriyle toplumsal hafızada sessiz kalmış kadınların hikâyelerini gün yüzüne çıkarıyor. Yazın atölyeleri, hikâye derlemeleri ve titiz editoryal süreçlerin ardından okurla buluşan kitap, çok dilli ve çok katmanlı yapısıyla bir kolektif hafıza belgesi niteliği taşıyor. Kitabın öykülerinden kesitlerin sunulduğu okuma gösterisi de gözlerimizi nemlendirici. Kadınlar, bizim kadınlarımız... Kitabı elimden düşünemedim. Yazarlara sırayla sayfaları imzalatmak ve öyküleri hakkında bilgileri almak çok güzeldi. İnternet üzerinde satışta, gelirse kızların eğitiminde kullanılacak... Farklı kadınları çığlığı var bu kitapta... Kaçırmayın!

ONUR GECESİ...

BPW İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Hayriye Şendinç de gururlu... Zoru başarmışlar. Başkan Şendinç, ortaya çıkan eserin sadece kişisel değil tarihsel ve kültürel bir kolektif hafıza çalışması olduğunu vurguladı. "Ailemin Kadınları, sessiz kalmış kadınlara duyulan vefanın, kadınlar arası dayanışmanın ve yazının iyileştirici gücünün bir ürünüdür. Projemizin kapanışı, bu anlamda bir başlangıçtır çünkü kolektif hatırlamanın yeni bir sesi artık var. Amacımız, saklı kalan kadınların hikâyeleriyle özellikle genç kadınlara ilham vermek ve onları kendi hikâyelerini yazmaya cesaretlendirmektir." dedi.

GÜÇLÜ KADINLAR...

Evet! İki güçlü kadının, kadın başkanın yeni yıla yaklaşırken gerçekleştirdiği iki özel buluşma, 2026 yılına daha umutla bakmamı sağlıyor. 12 gün sonra kavuşacağız. 2025 bazı günlerinde bizi üzdü. 2026 daha çok güldürsün... Her iki başkanıma da böyle anlamlı buluşmaya benim şahit olmamı sağladıkları için teşekkür ederim.

AÇIN RADYOMUZU SESİNİ...



Madem Cemiyet Gazinosu dedik, dün yayımlanan Cem Belevi'nin yeni teklisi "Mucize" diyelim. Radyo Ege'nin sesini biraz daha açın... "Dualar ederim. Her gece bir mucize, birisi nefesim, çek beni çek içine, yeminler ederim yıldızların yerine, düşmedim böyle aşka, sevemedim senden başka... "

DAİMA GÜLÜMSE...