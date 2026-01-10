Son Mühür/ Seçil Ünlü - Soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmen D.T., ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Bu kararın ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı harekete geçti. Savcılık, suçun niteliği ve dosyada bulunan mevcut delil durumunu gerekçe göstererek, öğretmenin yeniden tutuklanmasını talep etti.

“Müdür komplosu” savunması dosyaya girmişti

Türkiye gündemine oturan olayda öğretmenin avukatı Mehmet Korkut, mahkeme aşamasında “müdür komplosu” iddiasını dile getirdi ve çeşitli deliller sundu. Bu savunma sonrası mahkeme adli kontrol kararı verdi. Savcılık ise verilen bu karara itiraz ederek tutuklama talebini üst yargı merciine taşıdı.

Üst mahkeme değerlendirecek

Savcılığın itirazı, bir üst merci tarafından incelenecek. Dosya, Asliye Ceza Mahkemesi ya da bir sonraki Sulh Ceza Hakimliğine gönderilecek. Üst mahkemenin vereceği karar doğrultusunda öğretmen D.T. hakkında adli sürecin yönü netleşecek.