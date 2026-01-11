Son Mühür- Manisa, bugün sabaha karşı gerçekleşen yer sarsıntısıyla güne başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Yunusemre ilçesinde orta şiddetli bir deprem kaydedildi.

Depremin detayları ve merkez üssü

AFAD verilerine göre, deprem 11 Ocak 2026 tarihinde, yerel saatle 04:33 sularında gerçekleşti. Sarsıntının merkez üssü Manisa’nın Yunusemre ilçesi olarak belirlenirken, depremin büyüklüğü 3.8 (Ml) olarak ölçüldü.

Derinlik ve koordinat bilgileri

Yerin yaklaşık 9.85 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. Bilimsel verilere göre depremin koordinatları 38.76889 Kuzey enlemi ve 27.13972 Doğu boylamı olarak saptandı. Sarsıntının yüzeye yakın gerçekleşmesi, hissedilme oranını artırdı.

Bölgedeki durum ve ilk tespitler

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can kaybı veya yapısal hasar bildirilmedi. AFAD ve ilgili yerel birimlerin sahada durumu yakından takip ettiği öğrenildi.