Erken doğmuş. Ancak tüm erken doğanlar gibi minyon değil. O bir dev... 6 yaşında resme başlamış, 7'sinde okuma yazmayı ve çini yapmayı öğrenmiş. Ailesi onun ileride bir yıldız olacağını düşünerek doğduğu zaman hayatına yön vermiş.

BENAN, parmakla gösterilecek kişi anlamına gelen Unisex bir isim

BİLEK, güç anlamına geliyor. Bir de Çelik Bilek var o da akrabalarından...

İstanbul'da doğdu. İzmir'de okudu. Çok sevdiği İzmir'in sokaklarında iz bıraktı. Burada doydu. Şimdi başka sulara yelken açmak üzere... İzmir'i terk edip Bodrum'a yerleşmek gibi bir düşüncesi var.

Benan Bilek, bir elinde on marifet olan kadınlardan, örnek biri, yazar, yönetmen, reklamcı, oyuncu, el sanatçısı... Yol gösterici, yönetici, dost, İzmir'in gülümseyen kızı...

MERHABA BULUŞMALARI...

Her ay iple çektiğimiz, Prof Dr Erkan Sevinç'in önderliğinde Merhaba Dergisi'nin düzenlediği Merhaba Buluşmaları'nın dün akşam konuğu BENAN BİLEK oldu. Sevinç sordu, Bilek yanıtladı. Özel bir geceydi. İzmir'i terk etme arefesinde olduğunu belirtti. İzmir ilk geldiği zaman ki gibi olmadığını vurguladı. Dostlarına veda etti adeta...

O alışık olduğu gibi sahnede, biz sıradan hayranları aşağıda onu dinledik. Parlak spor ışıkları arasında daha da parlıyordu. Elektirikler kesilse onun ışığı ortamı aydınlatabilirdi.

ANILAR...

Onu Ege Tv'de Erhan Gölbey aracılığıyla tanıdım. Stüdyomızda iki dev vardı. Birlikte yapacakları showu anlattılar.

Güzel bir yayın oldu. Birlikte yaptıkları ilk ve son gösteri ise muhteşemdi.

Aslında aynı sektörde olduğumuz için ismini duyardım. Maya Ajans'ın reklam metinleri onun kaleminden çıkardı. Daima gülümseyenlerdendi. Kanatsız melek olarak algılardım hep... Herkesin yardımına koşardı. Meğer göbek adı da MELEK'miş. İsimlerin insan için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrendim. Bir kızılderili olarak doğsa, şef "Tuttuğunu Koparan Kanatlı Boğa" ismini verirdi. Acıları pekmez bilen, bir boğa gibi güçlü ve sıcak bir kalbe sahip, tehlike anında da uçarak ortamdan uzaklaşan...

PLAYBOY'UN GENÇ YAZARI...

Karacan yayınlarında mesleğe başlamış. Henüz üniversitede öğrenciyken... Erkan Sevinç'in yönetiminde Playboy, Bravo, Kadın, Kapital,Sanat Olayı gibi dergiler için röportajlar yapmış. Öyle güzel anıları var ki! Burada öğrendiklerinin ileride kadınlara anlatacağı öyküler olacağını henüz bilmiyor. Dün gece röportaj maceralarının birkaçını anlattı. İlk röportajı Müşfik Kenter'in kuliste sorduğu sorulara kısa cevap vermesi, arada boşlukları kendi tamamlaması... Hülya Koçyiğit'in kızının erkek arkadaşıyla kaçması... Tüm Türkiye'nin aradığı kızı bulup, röportaj yapması... Bu başarısı sonucunda başka bir işle ödüllendirilmesi... Kenan Kalav söyleşisi... Mustafa Denizli röportajı... Erkan hocanın yazdıklarını beğenmeyip yırtarak tekrar tekrar yazdırmasını sahnede o kadar güzel anlattı ki! Erkan Sevinç ve Ümit Tunçağ, ona çok şey öğretmiş.

SATIŞ MOTİVASYON...

Daha sonra dergiyi bırakıp, halkla ilişkiler alanına doğru yüzmüş... "Hey hey BMS" Çok kısa bir dönem ben de bu ekibe katılmıştım. Akşam ev ziyaretlerinde tencere tava satardık el iş olarak... Benan satıcıları teşvik eden, özgüvenlerini sağlayan kişi olmuş. Sonra reklam ajansları ve metin yazarlığı başlamış.

NEŞESİ...

İş temposundan fırsat bulunca evlendi. Neşesini kızından aldığını ispat için kızına NEŞEM adını verdi. Eşinin görevini tamamladığını düşünerek boşandı. Hayatının anlamı İbrahim ile tanıştı. O da ilk eşinden ayrılmıştı. Garanti olur dıye düşünerek evlendiler. Deneyimlilerdi ne de olsa!

YAZ YAZ YAZ...

Kendi ajansını kurdu. Dergisini çıkarttı. Una ip serenlere inat edercesine, un eleklerine iple resim yapmaya başladı. Neşem'in üniversiteyi bitirip, annesine "Artık kendin için yaz! Benim okulum bitti" demesi ile kendine geldi. Kardeşi ve arkadaşı, ünlü oyuncu Renan Bilek'in önerisi Ayşe Erbulak Atölyesi'nde Hakan Akdoğan, Aslı Perker, Özden İnal hocaları oldu.

Yeniden yazmayı öğrendi. Reklamcılığın ağdalı dilinden uzaklaşıp, sade bir dile kavuştu. Yazmaya başladı. Ardı ardına öykü kitapları yayımlandı.

%30'u Peşin, İmla Kılavuzu, Gece Tuşları, Punta, Çin Çin Çini Mini Hanım, Duvarlar Şahit, Rezene, Limon Çiçeği, Küçücük Bir Aşk yazdığı kitaplar arasında...

Kitap isimleri onun hayata bakışını, içindeki çocuk ruhunu anlatıyor. Izmir'in güçlü ama yaramaz kızı, gözlerinin içi gülen bireyi... Elek dışında kasnaklara da iple nakış işledi. Sergiler açtı. Çini işini öğrendi. Dertlerini tabağa çizdi. Hayatını renklendirdi.

GÜLÜMSEYEN KADINLAR...

50 kişilik gruplara özel kendi yazdığı stand up gösterilerine başladı. Sadece kadınlara sunulan gösterilere, erkeklerin gitmesi yasak... Kız kıza muhabbet ediyorlar. Kahkahalar salon dışına yayılıyor. Gösteriler ülkenin her yerine yayıldı. Dubai de bile ilgi gördü. Kadın kılığına girdik ama kontrolden geçemedik!

'Biz Bize Kız Muhabbeti', 'Kız Tarafı Düğün Müğün', 'Kadınsı Bi Şeyler', 'Dip Dibe', 'Kutumda Büyük Hissediyorum' beş farklı formatta yazdığı stand up showları... Bu gösterilerle 16 bin kadını güldürdü. Şimdi beş gösterinin birleşiminden oluşan Beşi Bir Yerde'yi sahneliyor. Artık erkeklere de gösteri yapmasını diliyoruz...

Evet çok güzel bir gecede dost Benan ile buluşmak çok güzeldi. Özlemişim...

**

ÇALIŞAN GAZETECİLER...

Gazeteciler her zaman çalışır, araştırır ve yazmaya çalışır. Gazeteciler günü kutlu olsun. CHP Yerel medya buluşmalarında gazetecilerle biraraya geldik, sorunlarımızı dile getirdik. Çözüm önerilerimizi ilettik.

AÇIN RADYONUZUN SESİNİ...

RADYO EGE'de MFÖ çalıyor. Bodrum yolcusuna gelsin... BODRUM BODRUM...

"Duygu, biraz duygu bütün isteğim buydu. Biraz deniz, biraz uyku... Bodrum Bodrum... "

DAİMA GÜLÜMSEYİN...