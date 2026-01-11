Son Mühür- Ege Bölgesi'nin hareketli sismik yapısı, sabahın erken saatlerinde kendisini bir kez daha hissettirdi. Gece boyu Manisa ve Muğla'da gerçekleşen depremlerin ardından İzmir'de de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından paylaşılan verilere göre, İzmir’in sanayi ve liman ilçesi Aliağa’da orta şiddetli bir yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssü ve zamanlaması

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, sarsıntı 11 Ocak 2026 tarihinde, yerel saatle 05:54:13’te meydana geldi. Depremin merkez üssü Aliağa ilçesine bağlı Karakuzu bölgesi olarak saptandı. Hafta sonu sabahının ilk ışıklarında gerçekleşen bu sarsıntı, uykuda olan birçok vatandaşı kısa süreli bir endişeye sevk etti.

Teknik veriler: Büyüklük ve derinlik

Rasathane tarafından yapılan teknik analizler sonucunda, depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin yaklaşık 16.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Bilimsel veriler, depremin orta derinlikte olması nedeniyle sarsıntının Aliağa’nın yanı sıra Foça, Bergama ve Menemen gibi komşu ilçelerde de hafif şekilde hissedilmesine yol açtığını gösteriyor.

Bölgedeki güncel durum

Karakuzu merkezli gerçekleşen depremin ardından ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir yapısal hasar veya can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Sarsıntı sonrası yerel birimlerin sahada incelemeleri sürerken, uzmanlar Ege Denizi ve çevresindeki fay hatlarındaki hareketliliğin rutin bir süreç olduğu hatırlatmasında bulunuyor.