Son Mühür - Bölgesel hava durumu paylaşımlarında Pazartesi günü rakımı 500 metrenin üzerindeki alanlarda kar yağışı ihtimali dile getirildi. Özellikle Spil Dağı, Bozdağ ve barajın beslendiği Nif çevresi için kayda değer bir kar örtüsü oluşabileceği ifade edildi.

Aynı değerlendirmelerde, geçtiğimiz 1 Ocak’ta görülen tabloya benzer şekilde Foça, Karaburun, Çeşme ve Urla hattında deniz etkili kar geçişlerinin de mümkün olabileceği belirtildi.

Şehir merkezi için belirsizlik sürüyor

Paylaşımlarda İzmir şehir merkezinde kar ihtimalinin yağışın konumuna ve soğuk hava girişinin zamanlamasına bağlı olduğu, bu nedenle merkez için kesin bir kar öngörüsünün henüz yapılamadığı aktarıldı. Net tablo için Pazar günü yapılacak değerlendirmelerin belirleyici olacağı kaydedildi.

Resmî meteoroloji verileri ne diyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerinde İzmir genelinde Pazartesi günü için ağırlıklı olarak yağışlı ve bulutlu hava öngörüsü yer aldı. Mevcut resmî tahminlerde kent merkezi adına doğrudan kar beklentisi bulunmadı, kar ihtimali daha çok yüksek kesimlerle sınırlı göründü.

Gözler yeni güncellemelere çevrildi

Uzmanlar, soğuk hava dalgasının seyrine bağlı olarak özellikle dağlık bölgelerde kar ihtimalinin güçlenebileceğini, şehir merkezi için ise son değerlendirmelerin hafta sonuna doğru netleşeceğini vurguladı.