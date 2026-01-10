Son Mühür- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. Yapılan toplantı sonrası yeni asgari ücret rakamları kamuoyuyla paylaşıldı.

Komisyon Lefkoşa’da toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, Lefkoşa’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 13.30’da başladı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlık etti.

İşçi ve işveren temsilcileri katıldı

Toplantıda işçi tarafını Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve beraberindeki heyet temsil ederken, işveren tarafında ise Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi Cengiz Alp ve heyeti yer aldı.

Asgari ücret oy çokluğuyla belirlendi

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Oğuzhan Hasipoğlu, asgari ücretin oy çokluğuyla tavsiye kararı olarak belirlendiğini ve kararın Bakanlar Kurulu’na sunulacağını bildirdi.

Saatlikten aylığa yeni asgari ücret rakamları

Hasipoğlu’nun verdiği bilgilere göre yeni asgari ücret;

Saatlik: 349,71 TL

Günlük: 2 bin 797,75 TL

Haftalık: 13 bin 988,76 TL

Aylık net: 52 bin 738 TL

Aylık brüt: 60 bin 618 TL olarak belirlendi.

Türkiye ile dikkat çeken fark

KKTC’de belirlenen yeni asgari ücret, Türkiye’deki asgari ücretle karşılaştırıldığında dikkat çekti. Türkiye’de asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğu göz önüne alındığında, Kuzey Kıbrıs’ta belirlenen rakamın yaklaşık iki kat seviyesinde olduğu görüldü.