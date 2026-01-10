Son Mühür - Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan final yüksek tempoyla başladı. İlk bölümde iki takım da kontrollü bir oyun tercih etti. Fenerbahçe, hücum geçişlerinde daha etkili bir görüntü ortaya koydu.

İlk yarıda Guendouzi sahne aldı

Karşılaşmanın 28. dakikasında Matteo Guendouzi, ceza sahası çevresinde oluşan pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe’yi 1-0 öne taşıdı.

Galatasaray, 37. dakikada Yunus Akgün ile gol buldu ancak hakem Halil Umut Meler, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti. İlk yarı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Oosterwolde farkı ikiye çıkardı

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada skoru 2-0 yaptı. Sol kanattan kullanılan kornerde Marco Asensio’nun ortasında Jayden Oosterwolde, kale sahası önünde dönerek yaptığı vuruşla topu uzak köşeden filelere gönderdi.

Bu golün ardından sarı-lacivertli ekip oyunun kontrolünü elinde tuttu.

Galatasaray yüklendi, kaleci Ederson geçit vermedi

İkinci yarının ilerleyen bölümünde Galatasaray, kanat ortaları ve ceza sahası dışı şutlarla gol aradı. Sallai, Barış Alper Yılmaz ve Torreira ile tehlikeler üretildi. Kaleci Ederson ve Fenerbahçe savunması kritik anlarda topu uzaklaştırdı. Fenerbahçe, Talisca ve Nene değişiklikleriyle hücum hattını tazeledi. Sarı-lacivertliler kontra ataklarla üçüncü gole yaklaştı.

Maçın son bölümünde kartlar ve değişiklikler

İkinci yarıda Guendouzi, Oosterwolde ve Icardi sarı kart gören isimler arasında yer aldı. Fenerbahçe’de sakatlanan Oosterwolde oyuna devam edemedi, yerine Çağlar Söyüncü sahaya girdi.

75.dakikada Talisca’nın vuruşunda Günay Güvenç ilk müdahaleyi yaptı, çizgi üzerinde Mario Lemina topu uzaklaştırarak farkın açılmasını önledi.

+5 dakikalık uzatmada skor değişmedi

Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi. Uzatma bölümünde Galatasaray risk alarak yüklendi, Fenerbahçe savunması hataya izin vermedi. Mücadelede başka gol olmadı.

Kupayı sarı-lacivertliler kaldırdı

Süper Kupa finalini 2-0 kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk kupasını müzesine götürdü.