Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 10 Ocak Cumartesi günü itibarıyla hava durumu raporunu yeniledi. Güncellenen değerlendirmelere göre, kentte önce kuvvetli rüzgar ve fırtına, ardından ise kar yağışı bekleniyor.

Hafta sonu fırtına uyarısı

AKOM verilerine göre, Cumartesi günü lodos yönlü rüzgarın saatte 40 ila 75 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Rüzgarın zaman zaman şiddetini artırarak 60-90 kilometre hızında fırtına şeklinde etkili olabileceği bildirildi. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Pazar günü sıcaklıklar düşüyor

Pazar günü itibarıyla hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesi beklenirken, yağışların karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın etkisini artırarak yeni haftaya sarkacağı ifade ediliyor.

Pazartesi kar yağışı bekleniyor

Yeni haftanın ilk gününde İstanbul genelinde kar yağışının etkili olması öngörülüyor. AKOM’un tahminlerine göre, kent genelinde 5 ila 15 santimetre arasında kar örtüsü oluşabilir. Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Salı günü hava açacak

Tahminlere göre, Salı gününden itibaren yağışların sona ermesi ve havanın kademeli olarak açması bekleniyor. Yetkililer, özellikle hafta sonu ve pazartesi günü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güncel uyarıların takip edilmesi çağrısında bulundu.