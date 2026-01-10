Merhaba... Kurulduğu günden beri takip ettiğim Son Mühür Gazetesi'nde bundan sonra yazılarımla sizin karşınızda olacağım.

Çalışan Gazeteciler Günü'nde ilk yazımı yazmakta çok güzel oldu.

Çalışan, çalışamayan, çalışsa da istediğini yazamayan, çalıştırılmayan tüm gazetecilerin günü kutlu olsun.

Bu özel günde şehrin Kanaat önderleri de bizleri hatırlıyor. Dün sabah İzmir Valimiz Dr. Süleyman Elban gazete yöneticileri ile buluştu. Basın İlan Kurumu İstanbul'da bir etkinlik düzenledi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol muhabirlerle bir kahvaltı sofrasında dertleşti.

Belediye Başkanları telefon ederek bu özel günü kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi sabah gazetecileri dinleyecek. Geçen yıl Genel Başkan Özgür Özel katılmıştı. Bu yıl Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut başkanlık edecek... Sabah saat: 09.30'da başlayacak söyleşiler 17.30'da bitecek.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ise bu akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde özel günü kutlayacak. İGC'nin Konak Belediyesi ile birlikte düzenlediği karikatür yarışması ödül töreni var. Hem Eflatun Nuri Karikatür Yarışması ödül töreni hem de Evrim Ateşler'in Theodorakis şarkıları ile coşacağız... Bu yıl Mikis Theodorakis yılı bol bol onun şarkılarını dinleyip, anılar denizinde yüzeceğiz.

GELECEĞİN GAZETECİLERİ...

Bu özel gün ile ilgili güzel bir toplantı da LÖSEV (Lösemili Çocukları Vakfı) tarafından düzenlendi. Alsancak LÖSEV Merkez Ofiste LSV dükkan yanında yeni açılan LÖSEV Cafe'de çocuklarla gazete hazırlamak çok keyifli olmuş. Anlamlı etkinlikte çocuklara gazeteciliği anlatırken, gazete hazırlamanın püf noktaları gösterildi. Geleceğin gazetecileri ile gün kutlandı. LÖSEV'e teşekkürler...

Gazetecilik zor bir meslek, gecesi, gündüzü, mesaisi yok! Yağmur, çamur, kar, soğuk, sıcak dinlemeden haber nerede ise siz oradasınız. Çalışma şartlarının zorlukları yanı sıra aldığınız ücret çok yüksek değil. Aşkla yapılan bir iş bu... Bir kez daha tüm gazetecilerin günü kutlu olsun... Son Mühür ve Radyo Ege olarak biz de en doğru haberi sunmaya devam edeceğiz...

Her hafta Cuma günleri haberdar etmek dileğiyle, hoşça kalın...