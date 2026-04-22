SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatındaki "otokontrol" ve denetim mekanizmalarının ulaştığı boyutları somut verilerle ortaya koydu. Yargı etiğini korumak adına tavizsiz bir yol izlediklerini belirten Gürlek, kamuoyundaki "dokunulmazlık" algısını yıkacak veriler paylaştı. 2022 yılından bu yana toplam 3 bin 881 disiplin dosyası açıldı; tam 3 bin 322 yargı mensubu hakkında idari işlem başlatıldı. Açılan dosyaların 2 bin 322’si karara bağlanarak çeşitli disiplin yaptırımlarıyla sonuçlandırıldı. En ağır yaptırım olan meslekten ihraç kararı, maddi çıkar sağladığı tespit edilen 30 kişi için uygulandı.

3 Binden Fazla İsme İdari Takip

Bakanlığın verilerine göre, son 4 yıl içerisinde yürütülen incelemeler sonucunda 3 bin 322 hakim ve savcı hakkında idari soruşturma ve disiplin süreci işletildi. Toplamda 3 bin 881 dosyayı bulan bu denetim trafiği, yargı içerisindeki her türlü ihmal ve suç iddiasının titizlikle incelendiğini gösterdi. Bu dosyalardan 2 bin 322 tanesi sonuçlandırılarak gerekli yaptırımlar uygulandı.

"Çürük Elmaları Ayıklıyoruz"

Bakan Gürlek, eleştirilere yanıt verirken teşkilatın kurumsal kimliğini koruma vurgusu yaptı. Türkiye genelinde görev yapan yaklaşık 28 bin yargı mensubunun büyük bir yük altında olduğunu hatırlatan Bakan Gürlek, "Suça karışan ya da görevini ihmal eden hiç kimsenin arkasında durmayız. Ancak birkaç kişinin yaptığı hatanın tüm teşkilata mal edilmesine de müsaade etmeyiz. Biz bu incelemeleri, yargı camiamızın saygınlığını korumak için yapıyoruz" dedi.

Hedef Süre ve Şeffaflık

Bakan Gürlek, belirlenen "Hedef sürelerin" bireysel kusurlarla aşılması durumunda hakimlere idari yaptırım uygulanacağını yineledi. Vatandaşın adalet sistemine erişimini kolaylaştıracak "Alo Adalet" hattı gibi yeni projelerin de bu denetim sürecinin bir parçası olduğu ifade edildi. Gürlek, yargının kendi içindeki bu "şeffaf denetim" sürecinin, adalete olan güvenin en büyük teminatı olduğunun altını çizdi.