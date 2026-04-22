Oyun dünyasının en çok tercih edilen dijital abonelik platformlarından birinde art arda yapılan zamlar büyük yankı uyandırdı. Fiyatların rekor seviyelere çıkmasının ardından dünya genelinde ve Türkiye'de hızla artan üyelik iptalleri, şirket yetkililerini harekete geçirdi. Kullanıcıların tepkisinin ardından şirket en üst düzey paketinde ciddi bir fiyat düzenlemesi yaparak fiyatları ciddi oranda düşürdü. İşte ayrıntılar...

İPTALLER ARTINCA ŞİRKET GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen astronomik fiyat artışları oyun tutkunlarının bütçesini zorlayınca kitlesel abonelik iptalleri kaçınılmaz hale gelmişti. Microsoft, platformdaki kan kaybını durdurabilmek adına eleştirilerin odağındaki fiyat politikasını baştan aşağı yeniledi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Asha Sharma, platformun en üst paketinin pek çok oyuncu için artık "ulaşılamaz" bir maliyete ulaştığını kabul etti. Sharma, hayata geçirilen bu indirim kararının doğrudan kullanıcılardan gelen geri bildirimler ışığında şekillendiğine işaret etti.

YENİ FİYAT LİSTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Şirketin en kapsamlı hizmeti olan Xbox Game Pass Ultimate paketinin fiyatı büyük bir oranda düşürülerek 799 TL seviyesinden 529 TL’ye kadar çekildi. Sadece bilgisayar kullanıcılarına hitap eden PC Game Pass hizmetinin ücreti ise 449 TL’den 419 TL’ye indirildi. Öte yandan platformun sunduğu Premium ve Essential paketlerinde herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmediği, bu seçeneklerde mevcut tarifelerin korunmaya devam edeceği duyuruldu.