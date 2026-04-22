Son Mühür- İzmir’in ulaşım tarihinin en geniş yatırımı olarak öne sürülen Buca Metrosu projesi, tarihinin en derin finansal sorunuyla karşı karşıya. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekli büyük projede, yüklenici firma Gülermak ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki ödeme krizi yapım çalışmalarını yarıda bırakma aşamasına getirdi.

4 milyar TL’lik alacak sorunu

Eski Başkan Tunç Soyer zamanında 3 milyar 931 milyon TL bütçeyle ihale edilen ve Gülermak Şirketi tarafından sürdürülen projede, iddiaya göre belediyenin firmaya olan borcu 4 milyar TL’nin üzerine çıkmış durumda.

Ödemelerin yavaşlamasının ardından harekete geçen yüklenici firma, bazı bölgelerdeki ekipmanlarını ve makinelerini geri almaya başladı. Yer altında tünel açma makinesi (TBM) ile yürütülen kazı faaliyetleri, mali akışın kesilmesiyle birlikte büyük oranda aksadı.

Kredi muslukları kapandı mı?

Projenin gelir gider bölümünde yaşanan sorunun ana sebebi, uluslararası kredi kuruluşlarıyla olan dengelerin bozulması. EBRD tarafından alınan 125 milyon euroluk krediyle başlayan projede, taksitlerin geri ödenmesinde yaşanan gecikmeler ve belediyenin genel finans durumundaki borç, yeni kredi sözleşmelerinin kapısını kapattı.

Sorun çözülemezse proje iptal edilebilir

Gelinen aşamada sorunun çözülememesi durumunda, projenin iptal sürecine girmesi konuşuluyor. Eğer taraflar bir anlaşma sağlayamaz ve sözleşme feshedilirse, belediyenin teminatı gelir kaydetme hakkı oluyor. Ancak bu durum projenin uzun süre atıl kalması ve hukuki bir sürece sürüklenmesi sorununa da yol açıyor.