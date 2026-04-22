Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılına dair para politikası hamleleriyle ekonomi gündeminin odağındaki yerini koruyor.
Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında verilen kararlar, enflasyonla mücadele dahilinde yapılan sıkı para politikasının kısa vadede sürdürüleceğini belirtiyor.
Piyasalar ise yeni döneme dair yol haritasını, faiz politikası, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyon beklentileri kapsamında tekrar değerlendirmeye başladı.
Ekonomistlerin faiz beklentileri ne şekildeydi?
AA Finans’ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 22 Nisan Çarşamba günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına dair hazırladığı beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla gerçekleşmişti.
Ankete dair ekonomistlerin 22’si politika faizinde farklılık beklemezken, 1 ekonomist 100 baz puan, 14 ekonomist ise 300 baz puanlık artış değerlendirdi.
Nisan ayı PPK kararına ilişkin beklentilerin ortalaması ise yüzde 37 seviyesinde olurken, genel beklenti politika faizinin sabit tutulacağı yönünde belirlendi.
Mart ayında ne olmuştu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayında verdiği kararla faiz kararını 37'de sabit bırakmıştı.
Nisan ayı faiz kararı ne oldu?
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında beklentilere paralel olarak faiz kararını 37'de sabit bıraktı. Gecelik vadede borçlanma faiz oranını yüzde 35,5 seviyesinde sabit bıraktı.
Ayrıntılar geliyor...