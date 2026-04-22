23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için İzmir’in dört bir yanında hazırlıklar sürerken, milyonlarca İzmirli ulaşım duyurularına kilitlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ve yerel yönetimden gelen açıklamalarla, bayram günü şehir içi ulaşımın nasıl sağlanacağı açıklandı. Özellikle çocuklarıyla birlikte kutlama alanlarına ve etkinliklere gitmek isteyen aileler, "İzmir’de otobüsler bedava mı, İZBAN ücretsiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuya dair tüm bilinmesi gerekenler...

23 NİSAN'DA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 23 Nisan 2026 Perşembe günü İzmir’de ulaşım büyük ölçüde ücretsiz sağlanacak. Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde hizmet veren İZBAN seferleri gün boyu vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bayram dolayısıyla kendi bünyesindeki toplu taşıma araçlarında düzenlemeye giderek vatandaşların kutlamalara katılımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

İZBAN, ESHOT, METRO VE VAPURLAR BEDAVA MI OLACAK?

İzmir’de ulaşımın ana omurgasını oluşturan hatlarda 23 Nisan mesaisi şu şekilde işleyecek:

İZBAN: Bakanlığın kararıyla 23 Nisan saat 00.00’dan başlayarak 24.00’e kadar tüm seferler ücretsiz olacak.

ESHOT, Metro ve Tramvay: İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüsler, metro hatları ve tramvay seferleri bayram boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek.

İzdeniz (Vapurlar): Körfez içi ulaşımı sağlayan vapur seferlerinden de vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

UYGULAMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, İZMİRİM KART KULLANILACAK MI?

Ücretsiz ulaşım uygulaması 23 Nisan Perşembe günü saat 00.00’da başlayacak ve aynı gün gece yarısı 24.00’e kadar sürecek. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binerken İzmirim Kartlarını okutmaya devam edecekler. Ancak bakiyede herhangi bir düşüş olmayacak.