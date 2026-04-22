Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Tabip Odası’nın 19 Nisan günü Namık Kemal Lisesi’nde gerçekleşen seçimlerinde İzmir Çağdaş Hekim Grubu büyük bir zafer kazanmıştı. Bugün İzmir Tabip Odası’nda düzenlenen ilk toplantıda İzmir Tabip Odası’nda yeni yönetim kurulu belli oldu.

Başkan Ergör’den mesaj “Daha fazla çalışacağız”

İzmir Çağdaş Hekim Grubunda yer alan Prof.Dr. Gül Ergör Başkan, Uzm.Dr. İnan Mutlu Genel Sekreter, Prof.Dr. Dilek Yeşim Metin Veznedar Üye ve Prof.Dr. Melekler Elcil Kaya Biçer de Muhasip Üye olarak seçildi. Hekim Dayanışma Grubunda seçime giren Prof.Dr. Ömer Özütemiz, Prof.Dr. Süleyman Kaynak ve Dr. Seha Yüksel ise üye olarak görevlendirildi. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Gül Ergör, yaptığı ilk açıklamada, kendilerini zorlu bir dönemin beklediğini belirterek, "Bir önceki dönemden daha fazlasını yapacağımızın sözünü vererek seçildik. Bu yolda daha fazla çalışacağız. Hekimlerin, sağlık sisteminin sorunlarını ve halkın sağlık sorunlarının daha geniş gruplar tarafından sahiplenilmesi, çözüm yollarının bulunması, yöneticilere ve iktidara bu sorunların çözümü için baskı yapılması noktasında çalışacağız, çaba göstereceğiz” dedi. İzmir Tabip Odası seçimlerinden büyük bir başarı kazanıp çıkan İzmir Çağdaş Hekim Grubu üyeleri, odanın toplantı salonunda ‘zeybek’ oynayarak, zaferlerini kutladı.